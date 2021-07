Boj o místo u zubaře: Stomatologů je dost, tvrdí Šmucler a ukazuje na pojišťovny

Čtenářka Blesk Zpráv vyfotila dlouhou frontu, která se vytvořila ve městě Červený Kostelec na Trutnovsku u ordinace stomatologa, který vyhlásil, že nabírá nové pacienty. „Naše paní zubařka jde za 4 roky do důchodu a nyní již nepřijímá nová pacienty. Nového zubaře hledáme dva roky. Napsali jsme na pojišťovnu, ta nám poskytla seznam zubařů v kraji, ale každý z nich měl plno,“ uvedla žena, jejíž jméno redakce zná, ale ona si jej nepřeje zveřejnit.

„Všude nám tvrdí, že mají plnou kapacitu, třeba 2 tisíce pacientů, denně jim volá s prosbou o registraci tak 7 lidí. Ve skupině na facebooku Hledám zubaře je přes dva tisíce lidí. Mnoho lidí musí za zubaři dojíždět, případně chodí jen na zubní hygienu. Po pandemii koronaviru se situace ještě zhoršila, některé ordinace vůbec neotevřely,“ sděluje rozhořčená žena problémy dalších lidí z celého Česka.

Že dlouhé fronty na registraci u zubaře nejsou ojedinělé dokazují záběry z Ostravy z loňského roku:

Video V Ostravě stáli lidé hodiny v dlouhé frontě na registraci k novému zubaři... - Michal Charbulák

Prezident zubařů: Stomatologů je hodně, pojišťovny pro ně nemají peníze

Blesk Zprávy přeposlaly fotografie České stomatologické komoře spolu s dotazy, zda je tato situace ojedinělá. Odpovídal prezident komory Doc.MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Co říkáte na fotografie lidí čekajících na registraci na Trutnovsku?

Roman Šmucler: Zdravotní pojišťovny mají zajistit péči. Dostávají peníze od lidí a mají nakoupit stomatology, asi 1000 je jich bez smlouvy, neb na ně pojišťovny nemají peníze. Politici tlačí pojišťovny, aby dávaly peníze jinam a toto je výsledek. Stomatologů i přes covid přibylo. Jen někde odešli do důchodu, jinde vznikla praxe, ale některé pojišťovny své klienty neinformují. Typicky jedna a v tomto kraji. je to pořád dokola - ideální rada je změnit pojišťovnu. Zrovna na Trutnovsku je teď spousta mladých stomatologů.

Je tato fronta na registraci k zubaři běžná záležitost a pokud ano, jakých regionů se týká?

Tak jednou za půl roku někoho napadne vyhlásit, že ať si stoupnou pacienti do fronty, moc rádi za to nejsme. Smysl to nedává. A je to ostuda pro systém a utrpení pro pacienty. Naposledy to bylo před půl rokem na Ostravsku. Takto by to být nemělo.

Máte nějaké statistiky, kolik zubařů připadá na jednotlivé kraje?

Máme, jsou na našich stránkách a máme je v ročence. Stomatologů je o 50 % více, než za socialismu. Pojišťovny nemají peníze, aby s nimi mohly uzavřít smlouvu, je jich (zubařů) asi 1000 a bez smlouvy - třeba já mám pouze jednu smlouvu. Politici mají priority v nemocnicích a ze stomatologie se pořád peníze berou pro jiné. Ale třeba se do důchodu dočkám.

Je pravda, že zubaři stárnou a velmi málo jich nastupuje po škole do praxe? Není. Stomatologů přibylo. Mnoho starších odešlo do důchodu a průměrný věk českého stomatologa klesl.

Je pravda, že po pandemii některé ordinace zůstaly zavřené?

Ano, a jiné jinde se otevřely. Prostě obměna Jenom pojišťovny nezajišťují, aby lékaři byli na stejném místě a tak musejí pacienti zjišťovat, a to se nám nelíbí, kde se vlastně nová praxe otevřela. Typicky jedna a v tomto kraji, je to pořád dokola. Ideální rada je změnit pojišťovnu.

Nemáte informace z Ministerstva zdravotnictví, zda s touto situací hodlá něco udělat?

Ideální by bylo, aby ministerstvo zdravotnictví a Vláda ČR už do toho vůbec nikdy nezasahovaly. Vše je to jejich vina, jen poslední pan ministr, Adam Vojtěch, se snaží, aby se to zlepšilo. Pojišťovny mají za vybrané peníze nasmlouvat lékaře. Je to obchod. Nemají do toho mluvit ani politici a ani třeba odbory. Ti jen vymýšlejí, jak poslat peníze tam, kde se to hodí jim a ne pacientům, kteří si vše platí.

Svaz zdravotních pojišťoven: Neodmítáme nasmlouvat zubaře

Prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ing. Ladislav Friedrich řekl Blesk zprávám, že zvýšení dostupnosti některých ambulantních ordinací v okrajových oblastech je úkol nejen pro zdravotní pojišťovny, ale musí se na něm podílet i místní správa a stát.

„Pojišťovny nemohou přinutit lékaře, aby se přestěhoval do pohraničí, pokud nechce. Každý pacient, který by se dostal do situace, že nemůže sehnat zubaře by se měl obrátit na svoji zdravotní pojišťovnu a ta mu nějakou formou péči zajistí. Jedná se však samozřejmě o krajní řešení,“ dodává Friedrich.

„Žádná pojišťovna neodmítá nasmlouvat nového zubaře v místech, kde jich není dost a už vůbec ne z finančních důvodů. Ty jsou z pohledu celkových úhrad zanedbatelné. To tedy určitě není pravda,“ ohrazuje se Friedrich vůči slovům prezidenta zubařů, nicméně připouští: „Je ovšem pravdou, že státem řízená úhrada zdravotní péče prakticky znemožňuje zdravotním pojišťovnám, aby se svými smluvními lékaři vytvářeli stabilní smluvní ceny a to třeba i s ohledem na místní dostupnost a specifika. Část zubařů pak vytváří nové a třeba i nesmluvní praxe v místech, kde je více platících pacientů a nechce z mnoha důvodů žít v některých pohraničních oblastech.“

Friedrich se domnívá, že kromě dlouhodobě stabilní cenové politiky pro zdravotní pojišťovny je třeba pro dané oblasti vytvářet i mnohem širší podporu, která se bude týkat např. nájmu či zařízení ordinace. Zároveň je podle něj třeba podpořit kvalitu života pro celou rodinu lékaře v daném místě.

Ministerstvo: Ordinace zubařů podporujeme dotacemi

Blesk Zprávy oslovily i resort zdravotnictví. Podle Martina Novotného z tiskového odboru ministerstvo podporuje zřizování a udržení ordinací zubařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb pomocí dotačního programu, stejně jako u praktických lékařů.

Od jeho spuštění už bylo schváleno 39 dotací v celkové výši cca 49 milionů korun. „Dotační program je určen na krytí personálních nákladů, tedy na mzdu všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky, “uvedl Martin Novotný.

Dotace pro ty, co mají smlouvy s pojišťovnami

Žadatelé o dotaci z programu musejí ale splňovat konkrétní podmínky programu zahrnující např. smlouvy s alespoň čtyřmi zdravotními pojišťovnami, závazek přijmout minimálně 1 500 pojištěnců, příslib ošetření i pro dětské pacienty či např. minimální rozsah 35 ordinačních hodin týdně.

Podle Novotného byly v tomto roce schváleny dotace pro stomatologické ordinace v Jilemnici, Litoměřicích, Chomutově, Domažlicích, Třinci a Vsetíně.

Ministerstvo zdravotnictví také motivuje stomatology každoročně navyšovanými úhradami v úhradové vyhlášce a tím zvyšuje dostupnost stomatologické péče pro pacienty. „Pro pacienty tak bude snazší najít registrujícího stomatologa, protože zubní lékaři budou nově dostávat kapitační platbu za své registrované pacienty,“ dodává tiskový odbor resortu.