„Česko není připravené na krize,“ tvrdí generál Pavel. Zmínil chaos i recept, jak to napravit

Podle bývalého náčelníka generálního štábu Petra Pavla chybí Česku krizové scénáře a plány na krizové situace. Vytipoval proto se svým spolkem Spolu silnější v systému protikrizové ochrany deset oblastí, na které je potřeba se podle jeho zkušeností a analýzy zaměřit. Podobný plán by měla příští vláda podle Pavla zapracovat do vládního prohlášení. Navrhuje také zřídit funkci státního tajemníka pro národní bezpečnost, který by měl také předseda Ústřednímu krizovému štábu. Vzniknout má také řídící centrum.

„Není možné nahradit systém a plán chaosem a improvizací,“ tvrdí Petr Pavel, který představil svůj Systém protikrizové ochrany. Česko by se podle jeho analýzy mělo připravit například na zdravotní krize, živelné pohromy, migrační vlnu, nebo případný teroristický útok, kybernetický útok anebo rozsáhlou průmyslovou havárii.

„Přijde mi až trestuhodné, že jsme dosud neviděli na úrovni vlády analýzu, co jsme si z toho vzali,“ kritizoval Pavel současnou vládu za to, že nepředložila analýzu, jak se stát popasoval s covidovou pandemií, kde byly slabiny a co je potřeba znovu zapracovat do strategických plánů.

„Máme buď zastaralé, nebo nepoužitelné plány. Legislativa je roztříštěná a navzájem neprovázaná,“ míní bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR, který zároveň nevylučuje kandidaturu na prezidenta v roce 2023.

Podle Pavla v Česku sice výborně funguje integrovaný záchranný systém (IZS), který je ale schopný řešit až následky krizových situací. V krizi se podle Pavla ukázalo, že chybí řídící hlava, nemůže podle jeho zkušeností docházet k situacím, podobně jako při covidové pandemii, že vše řídí premiér SMS zprávami . „Je to jako kdyby svobodník z bojiště posílal náčelníkovi generální štábu, že je potřeba bojovat o dvacet metrů doprava nebo doleva,“ pomohl si generál ve výslužbě příměrem z armádního prostředí.

„Navrhujeme proto, aby vznikla funkce státního tajemníka pro státní bezpečnost, který bude zároveň předsedat Ústřednímu krizovému štábu,“ přišel s návrhem Pavel, podle kterého by takový tajemník měl být spadat přímo pod úřad vlády. Nemohla by se tak podle něj opakovat situace, kdy v loňském roce vznikly na vládě dohady, kdo má stanout v čele Ústředního krizového štábu. Premiér Babiš šéfem nejprve jmenoval epidemiologa Romana Prymulu, až později vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD).

Podobnou funkci státního tajemníka mají podle Pavla například v Německu, nebo v Izraeli. Člověk, který by obsadil tuto funkci by měl mít zkušenosti z krizového managementu a to v různých oblastech, ve kterých získal zkušenosti. „Měl by mít také jasný hlas na Úřadu vlády a přístup k premiérovi,“ definoval Pavel nutnou pozici státního tajemníka pro bezpečnost.

Podle Pavla by na úřadu vlády měli být také odborníci, kteří budou určovat jasnou komunikaci v době krize, tak aby nebyla roztříštěná a „méně chaotická.“ „Strategickou komunikaci není možné řešit jako PR. V minulých měsících fungovala tak, že jednotliví ministři prezentovali spíše sami sebe,“ míní generál ve výslužbě, který si v minulých měsících mapoval připravenost státu na jednotlivé krizové scénáře také v několika krajích.

V nejbližší době je podle Pavla potřeba uspořádat rozsáhlé cvičení například na black out, se kterým mají z roku 2007 zkušenost například v Estonsku.

Podle Pavla je potřeba prověřit následující desatero proti krizi:

Hrozby a krize

Scénáře

Digitalizaci

Zásobování

Koordinaci

Komunikaci

Financování

Legislativa

Odpovědnost

Spojenci

„To co navrhujeme je, využít všech existujících prvků, které tu máme. Nechci říci, že musíme stavět na zelené louce a že tu nic nefungovalo,“ dodal při své prezentace Petr Pavel.

„Když to neuděláme, tak budeme opakovat stejné chyby jako teď a budeme opět improvizovat, místo systémově řídit,“ dodal Pavel v závěru. K novým opatřením je podle něj potřeba revize zhruba pěti až šesti zákonů.

Nová vláda by si měla vzít strategii za svou a vtělit ji do svého programového prohlášení. „Bude potřeba trocha odvahy, i té politické a bude potřeba to lidem vysvětlit,“ dodal generál ve výslužbě, podle kterého je potřeba, aby v budoucnu hrál aktivnější roli také prezident.

Za nejdůležitější bod k prosazení Pavel vidí především systémový koordinovaný přístup. Celou prezentaci chce probrat také se zástupci parlamentních stran. „Někteří jsou tomu naklonění více, jiní méně,“ doplnil k zájmu politiků.