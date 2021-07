Zpět

„Prosím, pošlete peníze co nejrychleji!“ Tento požadavek zaznívá unisono od lidí postižených tornádem. Chtějí co nejrychleji začít stavět, do zimy schází jen pár měsíců. Stát si ale dává čas. Vrací až 90 procent žádostí o dotace zpět! Žadatelé je musí doplnit. Poté mohou dosáhnout až na dva miliony korun.