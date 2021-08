Další časté pomýlení se týká zrcadel. Když se člověku rozbije, nebo jen vyměňuje staré za nové, logicky by se nabízela varianta hodit ho do popelnice se sklem. To je ale chyba. Zrcadla do skla nepatří, protože mají z jedné strany hliníkový nátěr, ty hodně staré stříbrný. V každém případě to není sklo určené pro bílou nebo zelenou popelnici a patří do směsného odpadu, ideálně ale do sběrného dvora.

To samé platí u autoskel, což opět není čisté sklo v pravém slova smyslu. Když se vám náhodou rozbije, vezměte vysypané kusy do autoservisu, kde vědí, jak s takovým sklem nakládat. Je to nejjednodušší řešení. Pokud by taková varianta nebyla možná, volte směsný odpad. Ale určitě jej neházejte do bílé či zelené popelnice.

Co se týče tabulového skla v oknech, to už do speciálně určené popelnice může. Nicméně patří primárně do zelené, nikoliv bílé popelnice. Není nutné jej předem rozbíjet na menší kusy, recyklační proces si s ním poradí. Nicméně pokud je tabulového skla větší množství, je opět lepší volit sběrný dvůr.

Do popelnic na sklo také nepatří keramika nebo porcelán.