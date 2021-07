Chemické filtry jsou jeden ze způsobů, kterými opalovací krémy chrání před slunečními paprsky. Existuje jich několik, oktokrylen patří mezi ty nejvíce používané, jelikož zvládne absorbovat UVB záření a část UVA záření, navíc je široce dostupný. Kromě opalovacích krémů jej najdeme třeba v balzámech na rty – může být všude, kde je deklarovaná SPF ochrana.

Jak ovšem uvádí studie zveřejněná v odborném magazínu Chemical Research in Toxicology, na které se podílel mimo jiné vědecký tým z univerzity v Sorbonně, s oktokrylenem se pojí možný problém. Látka se může rozkládat na benzofenon, jinou chemikálii, která je Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IAEC) při Světové zdravotnické organizaci (WHO) klasifikována jako možný karcinogen. Kromě toho také existuje podezření, že může narušovat hormonální činnost a působit genotoxicky.

Situaci zhoršuje fakt, že benzofenon je snadno vstřebatelný kůží. Pokud je ho v opalovacím krému více, hrozí tak podle autorů studie ohrožení zdraví. Že se oktokrylen může na potenciální karcinogen v takové míře rozkládat, bylo přitom překvapení – čím starší opalovací krém byl, tím více benzofenonu obsahoval. Vědci to měřili v laboratorních podmínkách pomocí vysoce výkonného spektrometru, kde během 6 týdnů nasimulovali jeden rok pobytu přípravku v pokojové teplotě.

„Nejdříve bylo v produktu velmi málo benzofenonu. Ale jak začal stárnout, bylo ho tam více a více,“ popsal pro agenturu AFP profesor Philippe Lebaron, spoluautor studie. Podle něj to bylo poprvé, co byl rozklad oktokrylenu na tuto látku popsán. Problém se navíc týkal široce dostupných opalovacích krémů, které najdeme běžně v obchodech, vědci je zakoupili ve Francii a USA a jsou to značky volně prodejné i v Česku. Týkalo se to jak těch levnějších, tak dražších.

Hledá se řešení

Francouzská federace kosmetických společností (FEBEA) se proti výsledkům studie ohradila, podle ní bylo známo už dříve, že oktokrylen může být kontaminovaný benzofenonem, výrobci se proto problematice věnují. Říká také, že kdyby se člověk mazal opalovacím krémem každý den, stále nebude vystaven dostatečnému množství látky k tomu, aby vznikalo zdravotní riziko.

Autoři studie nicméně podotýkají, že problém leží hlavně u starých opalovacích krémů. Mnoho rodin si typicky koupí přípravek, když jede jednou ročně k moři, pak ho nechá doma rok ve skříni ležet a za dvanáct měsíců po něm opět sáhne. A to už je doba, kdy v „opalováku“ benzofenonu může být skutečně hodně, což se pak zhoršuje s každou další prodlevou.

Řešením tak může být hledání nových výrobních postupů a formulací krémů, aby oktokrylenu tolik rozklad nehrozil. Není to totiž o jeho množství. „Naše výsledky skutečně prokázaly, že rychlost zvýšení koncentrace benzofenonu závisí více na složení produktu než na počáteční koncentraci oktokrylenu,“ uvádí autoři. Podporují i další regulaci látky.

Oktokrylen má totiž kromě rozkladu na možný karcinogen ještě jeden vroubek – panuje podezření, že škodí mořskému životu, především korálům. Některé firmy jej tak přestaly do opalovacích krémů přidávat z environmentálních důvodů. Řada přímořských států, například Havaj, ho pak v těchto přípravcích zakázala úplně.

Jak vybírat opalovací krémy

Co to znamená pro běžné zákazníky? Přístupů je několik. Ale především v žádném případě opalovací krémy nepřestávejte používat, rakovina kůže je nejhorší typ karcinomu, který můžete získat. Všechno je stále výrazně lepší a zdravější varianta než se vystavovat plné síle slunečních paprsků.

Koukejte ale, jak je váš opalovací krém starý. Pokud leží doma ve skříni několik měsíců, vyhoďte ho a kupte si čerstvý. Také můžete sledovat složení. Chemických filtrů existuje celá řada a opalovací krém nemusí nutně obsahovat zrovna oktokrylen, i když je to častá přísada. Nešlápnete vedle, když si pořídíte takový přípravek, který deklaruje, že je šetrný ke korálům. Je možné také zakoupit opalovací krémy s minerálními filtry, které na rozdíl od chemických sluneční paprsky neabsorbují, ale odrážejí.

Nicméně pozor, nedá se říct, že by jeden druh byl lepší než druhý. Je to spíše o preferenci zákazníků, minerální filtry účinkují okamžitě, ale zase zanechávají bílou stopu. Existují také krémy, které minerální a chemické filtry kombinují. Důležité je, aby přípravek chránil před UVB i UVA zářením (nedělají to všechny).