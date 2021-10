Se začátkem října definitivně skončila zlatá éra levného nakupování ze zemí mimo EU, i k drobným zásilkám do 22 eur (zhruba 560 korun) bude muset být započítáno DPH. Všechny mimořádně laciné obaly na telefony, štětce na make-up, kabely a další prodraží. Nebo ne? Číňané se ztráty svých evropských zákazníků bojí a tak se na příchod nových pravidel připravovali. Stačí několik fíglů a za zásilku zaplatíte stejnou skoro částku jako doposud. Neplatí to ale pro všechny produkty.

Češi už si zvykli, že když si chtějí pořídit nějakou spotřební drobnost, nejlevnější variantou je sáhnout po čínských e-eshopech jako je AliExpress. Ceny jsou tu místy skutečně neuvěřitelné, navíc poštovné je často zdarma. Podobným způsobem nakupují miliony dalších Evropanů, lákadlo ve formě osvobození od DPH je jednoduše příliš velké.

Jenže tento stav způsobil, že si toho lidé objednávali… moc. A politici v Bruselu si toho všimli. Zákazníci mnohdy volili čínské produkty na úkor evropských, které byly zatíženy daněmi, což postupně vedlo k tomu, že si firmy začaly stěžovat na neférové podmínky. Požadovaly narovnání podnikatelského prostředí, s čímž nakonec Evropská unie souhlasila a nařídila, že i z malých mimoevropských balíků bude muset být odváděno DPH.

Termín platnosti byl kvůli pandemii odsunut, ale nyní se mu už skutečně nevyhneme. Od 1. října se budou danit všechny zásilky z Číny a dalších destinací mimo Evropskou unii, i ty drobné pod 22 euro. Jakmile balík vstoupí do EU, stane se součástí celního procesu a zákazník bude muset podat celní prohlášení. Buď to udělá sám, nebo se může nechat za poplatek zastoupit Česko poštou. Finální cena zásilky se v každém případě zvýší.

Klička jménem sklad v Evropě

Čínské e-shopy nicméně věděly dlouho, že se k novým pravidlům schyluje a měly čas se připravit. Dokonce na způsoby, jak obchodování zpříjemnit, myslí i samotný daňový systém. Firmy například mají možnost přihlásit se jako obchodní subjekt v evropském hospodářském prostoru a převzít tak autoritu České pošty nebo jiného zprostředkovatele a platbu DPH vyřešit se zákazníkem přímo při nákupu. Zboží tím sice na e-shopu dražší, ale odpadne lidem papírování.

To je jeden způsob, jak se s novinkou vypořádat. Druhý je tak trochu klička, ke které se mají v plánu uchýlit především velcí obchodníci – stavba distribučního centra přímo v Evropě. Jakmile je totiž zboží odesláno z EU do EU, žádné extra poplatky se na něj nevztahují a firma vám ho může poslat teoreticky za stejnou cenu, jako když by ho posílala přímo z Číny. Záleží jen na ní, jestli si do částky promítne náklady za stavbu/pronájem centra.

Přesně takto situaci řeší například AliExpress, který už po Evropě postavil několik skladů. Jeden se dokonce nachází přímo v Česku, konkrétně v Jenči u Prahy. Provozuje jej společnost 4PX Express, která Alibabě zajišťuje logistické služby. AliExpress, ale i další populární internetové tržiště Taobao spadá právě pod e-commerce giganta Alibabu.

Na AliExpressu si můžete vybrat, odkud chcete, aby se k vám zboží odeslalo. Třeba přímo z Česka, nebo jiného evropského skladu. Jen je třeba počítat s tím, že nabídka je trochu omezenější, než když jsou k dispozici všechna distribuční centra rozesetá po Číně. Ovšem většinu populárních produktů seženete i z Evropy.

Nastavení je na AliExpressu je jednoduché, stačí vstoupit do jakékoliv kategorie zboží a na liště nad výpisem produktů kliknout na kolonku „ship from“. Tam už si můžete nastavit zemi, ze které chcete, aby předmět byl odeslán.

Jak si na AliExpressu nastavit dodání z evropských skladů. | reprofoto AliEpxress

Lze to také nastavit přímo v nabídce produktu, pod údaji o ceně.

Jak si na AliExpressu nastavit dodání z evropských skladů. | reprofoto AliEpxress

Podobný výběr lze očekávat i v dalších obchodech. Výstavbu v Evropě zahájilo více firem, jedna aktuálně probíhá opět v Česku. Prahu si za sídlo svých evropských e-commerce aktivit vybrala i společnost Europe Huajie Development, jež zastřešuje hned několik čínských e-shopů. V Pavlově u Prahy si pronajala skladovou plochu o rozloze 25 tisíc metrů čtverečních a chce ji dál rozšiřovat. Mimochodem – investice Europe Huajie Development v Česku jsou jedny z mála těch, které před lety avizoval prezident Miloš Zeman.

Nová vyměňovací pošta

Nové skladové prostory musela kvůli novým pravidlům hledat i Česká pošta. Právě ona bude drobné mimoevropské balíky držet, než dojde k doplacení DPH. Očekává velký nával práce, který už částečně začal koncem přechodného období po vystoupení Velké Británie z EU. Od začátku roku se totiž celní řízení týká i britských balíků.

„Došlo v nedávné době k přestěhování vyměňovací pošty v Praze 120 a celního úřadu na nové pracoviště, což přineslo také zvýšení kapacity vyměňovací pošty, které bude nezbytné od července 2021, kdy začne platit zákonná povinnost odvádět DPH ze všech zásilek doručených ze zemí mimo EU, a to bez ohledu na jejich hodnotu. V současnosti se DPH odvádí u zásilek s ekvivalentní hodnotou převyšující 22 eur,“ uvedl už dříve pro Blesk Zprávy Ivo Vysoudil z tiskového útvaru České pošty.