Babišovo premiérování jako „zlatý důl“? Agrofert dostal loni na dotacích rekordní balík

Firmy z holdingu Agrofert získaly loni více než miliardu korun z evropských dotací určených pro zemědělce a na rozvoj venkova, které v Česku zprostředkovává Státní intervenční a zemědělský fond (SZIF). Jde o největší částku za dobu, kdy je premiérem Andrej Babiš (ANO). Vyplývá to z dat, která pro Deník N zpracovala společnost Datlab. Stát totiž zveřejňuje pouze dílčí údaje k jednotlivým firmám, nikoliv však přehled dotací pro celý koncern. Babiš byl vlastníkem koncernu Agrofert do roku 2017, kdy kvůli zákonu o střetu zájmů vložil akcie svých firem do svěřenských fondů. Firmy Agrofertu získaly v letech 2017 až 2020 přes čtyři miliardy korun.