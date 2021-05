Agrofert žaluje Evropskou komisi. Chce se dostat k dotacím blokovaným kvůli Babišovi

Společnost Primagra z holdingu Agrofert v únoru podala k Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu na Evropskou komisi. Chce uvolnit dotace blokované na základě auditu o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Soud se zatím zabývá tím, zda je žaloba přípustná. Uvedl to v pondělí web iRozhlas.cz. Agrofert patří do svěřenských fondů, do kterých Babiš vložil akcie svých firem.