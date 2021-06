Podcast: Svět řeší nedostatek čipů. Odborník doporučuje s nákupy elektroniky vyčkat

Drobné součástky, které lidským okem nelze takřka zahlédnout, jsou po roce pandemie koronaviru nedostatkovým zbožím. Vybraná elektronika kvůli chybějícím čipům zdražila dokonce třikrát víc, než před vypuknutím pandemie. Odborník Karel Javůrek z Živě.cz proto doporučuje s nákupem počkat, pokud je to možné. Co byste teď neměli kupovat, a za jak dlouho se odhaduje konec „čipové krize“ se dozvíte v Blesk Podcast.

Problémy s nedostatkem čipů ohlásili dokonce technologičtí giganti. Samsung varuje, že nebude stačit vyrábět televize nebo nejvýkonnější mobily. Výrobce počítačových komponentů Intel také hlásí problémy a zpoždění. Výpadky se ale týkají i bílé elektroniky, jako jsou pračky, ledničky, mikrovlnné trouby a mnohé další.

Výroba čipů je totiž poměrně složitá a probíhá v několika fázích. Podle Michala Sojky z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT se čipy vyrábí v řádu dní. Výroba totiž probíhá v několika fázích, během nichž se čipy střídají a jejich produkce tak prakticky nezastavuje. "Na konci všech fází se čipy v závislosti na tipu chrlí v ohromném množství. Až stovky tisíc kusů za hodinu," vypočítává vědec, kolik je schopná jedna továrna vyrobit čipů.

Velký problém pak nastává u složitých čipů, které jsou určené pro počítače a výkonné mobilní telefony. V těchto čipech jsou totiž součástky na atomární úrovni. "Tranzistor má velikost deseti, dvaceti atomů. Čili to je opravdu malá věc. V podstatě je to úplně na hranicích současné technologie, fyzikálních možností a tak dál," vysvětluje Sojka. Jeden jeho kamarád pracující v této oblasti mu prozradil, že když v Asii 1000 kilometrů od továrny dojde k zemětřesením, tak musí zastavit výrobu, protože i tyto neznatelné otřesy můžou způsobit nepřesnosti a čipy jsou pak na vyhození.

Předražené počítačové komponenty

Český spotřebitel mohl krizi poznat tím, že množství zboží není ani na skladech a při jejich objednání musí na jeho dodání počkat. Co se týče nárůstů cen, tak podle Karla Javůrka z webu Živě.cz je to nejlépe vidět u grafických karet od společností Intel a AMD: "Nejsou na skladech, a když se tam objeví, tak jsou dvojnásobně až trojnásobně dražší oproti původně stanovené maloobchodní ceně výrobce," uvádí Javůrek. V posledních měsících také dvojnásobně zdražily pevné disky a SSD, protože je skupují lidé pro těžbu kryptoměn. A co běžné spotřebiče?

Základem je srovnání

Pračky, ledničky a další bílá elektronika nebude podle Javůrka tolik cenově ovlivněná jako ty výrobky, v nichž jsou použity nejmodernější čipy. Přesto by měli být lidé na pozoru a srovnat si, kolik konkrétní výrobek stál před vypuknutím pandemie. Podle informací Javůrka by se poptávka po elektronice měla vyrovnat nabídce zhruba za rok.

Proč mluvíme o technologické krizi, z jakého důvodu je podle Sojky výhodné využívat v čipech křemík a co jsme se dozvěděli o lidské závislosti na technologiích, se dozvíte v Blesk Podcast: