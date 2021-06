Hamáčkova zrušená cesta do Moskvy: Protimafiánský útvar vyslechl první lidi

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) začala s výslechy ohledně zrušené cesty vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy. K výpovědím by měli dorazit mimo jiné účastníci schůzky na ministerstvu vnitra ze dne 15. dubna, kde se měla cesta Hamáčka do Moskvy řešit. Vicepremiér podal trestní oznámení na web Seznam Zprávy a dva novináře, kteří přinesli článek, že chtěl v Moskvě ututlat výbuchy z roku 2014 ve Vrběticích, do kterých měli být zapleteni dva ruští špioni, výměnou za milion dávek vakcíny Sputnik.