Na Hamáčkově cestě do Moskvy pracoval i Hrad. Verze o krycím manévru dostala další trhlinu

S přípravou chystané cesty do Moskvy pomáhal vicepremiérovi a ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD) také Hrad. Webu Seznam Zprávy to potvrdil šéf zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák. Pomoc se měla týkat uspořádání rusko-amerického summitu v Praze. Podle Jindráka by prezidenti Vladimir Putin a Joe Biden museli být pozváni prezidentem Milošem Zeman a toto pozvání už bylo napsáno. Hamáček tvrdí, že cesta měla být krycím manévrem pro to, aby do Česka dostal velvyslance v Rusku Vítězslava Pivoňku. Nové zjištění jeho tvrzení ale dál drolí.

„Co se týče pozvání pana prezidenta Bidena, bylo to v nějakém stadiu diskusí s panem prezidentem i s panem premiérem, že to musí být akce, kde zvacím subjektem je prezident, protože to je prezidentská úroveň,“ řekl serveru Jindrák.

Server Seznam Zprávy v úterý s odkazem na své nejmenované zdroje napsal, že Hamáček chtěl vyměnit informace o kauze Vrbětice za vakcínu proti covidu-19 Sputnik V a uspořádání rusko-amerického summitu v Praze.

Hamáček vstává z bahna, handl Vrbětic s Rusy nikdo nepotvrdil a záhadné volno před výbuchem

Hamáček takové obvinění odmítl a oznámil, že na autory článku podá trestní oznámení. V dalším sporu chce u civilního soudu žádat deset milionů korun po vydavateli. V případě úspěchu je plánuje věnovat nadaci policistů a hasičů. Web Seznam Zprávy trvá na pravdivosti svých informací.

Jindrák: Hamáček jednal s Hradem

Podle českých bezpečnostních složek jsou z výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích důvodně podezřelí agenti ruských tajných služeb. Hamáček tvrdí, že jeho chystaná cesta do Moskvy měla být zastíracím manévrem a neměla se uskutečnit. Na druhou stranu přiznává, že na ni měl objednané letadlo.

Jindrák potvrdil, že Hamáček kvůli cestě jednal s prezidentskou kanceláří. „Nemohl by tam jet bez vědomí prezidenta, protože pokud chtěl domlouvat summit Biden-Putin v Praze, tak by oba dva museli být pozváni prezidentem. Jsou to hlavy států a musí být pozvány hlavou státu, pokud se má návštěva odehrát na našem území,“ sdělil Jindrák.

Video Hamáček po výzvách k rezignaci: Nejtěžší chvíle mého života! Odmítl kšeft s Rusy u Vrbětic a Sputniku - PSP ČR

Pozvání obou prezidentů bylo podle něj už napsané, ale nakonec nebylo ani odesláno, ani předáno. „Bavili jsme se o tom, že by to byla jedna z možností, kdy by tehdejší ministr zahraničí na nějaké odpovídající úrovni v té Moskvě, pokud by tam vůbec jel, mohl to pozvání prezentovat. To je všechno, co o tom vím,“ dodal Jindrák. Hamáček měl do Moskvy letět 19. dubna, cestu odvolal v pátek 16. dubna. O den později s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na tiskové konferenci oznámili, že za útokem ve Vrběticích stojí agenti ruských tajných služeb.

Politici dostali od Bezpečnostní informační služby (BIS) informaci o ruském podílu na explozi 7. dubna.