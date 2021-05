Jindrák z Hradu odmítl podíl na cestě Hamáčka do Moskvy. A Schillerová zmínila chybu

S přípravou chystané cesty do Moskvy pomáhal vicepremiérovi a ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD) také Hrad, tvrdil web Seznam Zprávy. A odkazoval se přitom na šéfa zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolfa Jindráka. Pomoc se měla týkat uspořádání rusko-amerického summitu v Praze. Podle Jindráka by prezidenti Vladimir Putin a Joe Biden museli být pozváni prezidentem Milošem Zemanem - a toto pozvání už bylo napsáno. Jenže pro Deník N Jindrák vysvětlil, že si přípravu dopisů z Hradu dělal předem, aby byl připraven, a že s Hamáčkem ani s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o ničem nejednal.

Hamáček tvrdí, že cesta měla být krycím manévrem pro to, aby do Česka dostal velvyslance v Rusku Vítězslava Pivoňku. Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) v Partii na Primě v neděli uvedla, že pokud by se zpráva o kamufláži potvrdila jako nepravdivá, je to pro ni důvod k tomu, aby Hamáček na post ve vládě rezignoval.

„Co se týče pozvání pana prezidenta Bidena, bylo to v nějakém stadiu diskuzí s panem prezidentem i s panem premiérem, že to musí být akce, kde zvacím subjektem je prezident, protože to je prezidentská úroveň,“ řekl serveru Jindrák. Jenže pro Deník N mluvil jinak: „Není pravda, že prezident s ministrem Hamáčkem něco připravoval nebo se podíleli na cestě do Moskvy. Já jsem Seznamu pouze řekl, že jsme už nějaký čas měli s mým zástupcem nachystaný draft zprávy pro prezidenty, protože Hamáček veřejně řekl, že chce usilovat o ten summit.“

„Jen jsem připravil návrh dopisů pro prezidenty, když vicepremiér na twitter napsal, že o to chce usilovat. Chtěl jsem to mít přichystané pro všechny případy, kdyby s tím oficiálně přišel za prezidentem,“ uvedl dále Jindrák.

„To ,nové zjištění‘ na Seznam Zprávách je spíš novým důkazem, jak zoufale se snaží tento ,skandál‘ udržet při životě,“ rýpl si šéf hradního zahraničního odboru na twitteru.

Server Seznam Zprávy v úterý s odkazem na své nejmenované zdroje napsal, že Hamáček chtěl vyměnit informace o kauze Vrbětice za vakcínu proti covidu-19 Sputnik V a uspořádání rusko-amerického summitu v Praze.

Hamáček takové obvinění odmítl a oznámil, že na autory článku podá trestní oznámení. V dalším sporu chce u civilního soudu žádat deset milionů korun po vydavateli. V případě úspěchu je plánuje věnovat nadaci policistů a hasičů. Web Seznam Zprávy trvá na pravdivosti svých informací.

Podle českých bezpečnostních složek jsou z výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích důvodně podezřelí agenti ruských tajných služeb. Hamáček tvrdí, že jeho chystaná cesta do Moskvy měla být zastíracím manévrem a neměla se uskutečnit. Na druhou stranu přiznává, že na ni měl objednané letadlo.

Video Hamáček po výzvách k rezignaci: Nejtěžší chvíle mého života! Odmítl kšeft s Rusy u Vrbětic a Sputniku. - PSP ČR

Schillerová: Plánování cesty do Moskvy byla chyba

Hamáček měl do Moskvy letět 19. dubna, cestu odvolal v pátek 16. dubna. O den později s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na tiskové konferenci oznámili, že za útokem ve Vrběticích stojí agenti ruských tajných služeb.

„Plánování cesty do Moskvy byla chyba,“ uvedla v Partii na Primě vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO). Pokud by se prokázalo, že verze o kamufláži je nepravdivá, bylo by to podle Schillerové důvodem, aby Hamáček rezignoval. „Samozřejmě, o tom není vůbec pochyb,“ zmínila s tím, že nic takového se neprokázalo.

„Že si Jan Hamáček naplánoval cestu do Moskvy, nebylo určitě to nejmoudřejší, co měl udělat… Já mu nevidím do hlavy, jestli to byla, nebo nebyla kamufláž,“ uvedla také Schillerová.

Video Schillerová k plánované cestě Hamáčka do Moskvy: Byla to chyba - CNN Prima News

„Ošálení Putina? Směšná konstrukce“

Poslanec ODS Jan Skopeček míní, že Hamáček nevysvětlil, proč plánoval cestu do Moskvy, když už se vědělo o důvodném podezření, že za výbuchy muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 stojí agenti ruské tajné služby GRU. Z případu se podle Skopečka stává „bramboračka“. Cesta do Moskvy byla podle indicií skutečně připravována, soudí Skopeček. Podle pirátského senátora Lukáše Wagenknechta jsou Hamáčkova vyjádření rozporuplná. Konstrukci, že by jel Hamáček ošálit ruského prezidenta Vladimira Putina, pokládá za směšnou.

Politici dostali od Bezpečnostní informační služby (BIS) informaci o ruském podílu na explozi 7. dubna.