Pane doktore, proč má rakovina vaječníků tak špatnou prognózu?

Nádory na kůži mají prognózu dobrou, protože jsou vidět. Některé nádory může zachytit screening - jako je tomu u onemocnění prsů, děložního čípku a tlustého střeva. Některé nádory na sebe včas upozorní. Pokud máte nádor v močových cestách, projeví se jako krev moči. Pokud má žena nádor dělohy, projeví se většinou nepravidelným krvácením.

Ale pak jsou zlé nádory, které nejsou vidět, neexistuje na ně žádný screening, nebolí a mají prostor na to, aby mohly růst. Patří mezi ně nádor slinivky, žaludku a právě rakovina vaječníků. My na ně obvykle přijdeme ve chvíli, kdy začnou dělat potíže, ale to už je známka toho, že onemocnění je v pokročilém stádiu. Nerad bych ale, aby to vyznělo tak, že diagnóza rakoviny vždy znamená nějaký definitivní ortel. Stejně jako u většiny nádorů, pokud se podaří najít včas, tak je prognóza dobrá.

Nepomůže ani to, že chodím pravidelně na prohlídku ke gynekologovi?

U rakoviny vaječníků to bohužel většinou nepomůže. Přesto je důležité, aby žena nepodceňovala příznaky. Jakmile se objeví potíže, jako jsou bolesti v podbřišku, nechutenství nebo vzedmutí břicha, měla by žena lékaře navštívit co nejdříve, protože nám to dává šanci na včasný záchyt. Věřím ale, že se nám časem podaří najít cestu, jak i rakovinu vaječníku odhalit včas. Zkouší se to nyní z krve a ze sekretu z děložního hrdla.

Častý výskyt nádorů v rodině? Zpozorněte!

Dá se tomuto nádoru nějak předcházet? Např. užíváním hormonální antikoncepce, těhotenstvím, či zdravým životním stylem?

Vše, co zmenšuje počet ovulací, snižuje riziko nádoru vaječníků - to znamená užívání antikoncepce, těhotenství, kojení. Antikoncepce je zřejmě jedním z faktorů, proč výskyt tohoto nádoru u nás klesá, protože po revoluci v 90. letech byl u nás boom v užívání antikoncepce. Nicméně riziko onemocnění tímto nádorem není tak vysoké, aby to byl hlavní důvod k dlouhodobému užívání hormonální antikoncepce.

Životní styl ovlivňuje mnoho onemocnění i rakovinu. Vidíme, že některá onemocnění jsou typická pro země, kde se žije v blahobytu. Takže pokud nebude populace obézní, bude se více hýbat a nestresovat, tak je prokázáno, že by to mělo zabránit až 40 % všech nádorů. Rakovina vaječníků však příliš se zdravým životním stylem nesouvisí.

Jsou u nádoru vaječníků nějaké rizikové faktory?

Rizikové faktory nejsou tak významné. U nádoru dělohy je typická pacientka obézní, starší a tím pádem většinou i hodně nemocná. Ale u rakoviny vaječníku nic takového není. Samozřejmě riziko s věkem stoupá, ale máme vzácně i pacientky, kterým je 25 let.

Jakou roli v tom hraje mutace v genech BRCA?

Mutace v genech BRCA1 a BRCA2 jsou známé především v souvislosti s rakovinou prsu, jejíž riziko zvyšují až desetkrát v porovnání s běžnou populací. Už méně se ví, že u rakoviny vaječníků se jedná dokonce o třicetkrát vyšší riziko, že se u ženy tento nádor objeví

Každý by měl zapátrat v rodinné anamnéze. Pokud máte v rodině častý výskyt nádorových onemocnění, zejména rakoviny prsu, vaječníku a tlustého střeva, měli byste podstoupit genetický test, který odhalí, zda jste nosiči genetické mutace BRCA 1 nebo BRCA 2. Všímat by si toho měli laici i lékaři.

Je tragédie, když k nám přijde pacientka s nevyléčitelnou rakovinou vaječníku v 60 letech, my se zeptáme na na výskyt nádorů v rodině a zjistíme, že stejnou nemoc měla maminka, babička či teta. Je evidentní, že o této ženy vzniklo onemocnění na základě genetické poruchy, kterou bylo možné odhalit. U této ženy bychom ve 40 letech odebrali vaječníky a vejcovody a nádor by téměř jistě nevznikl. Pacientky s touto genetickou poruchou dnes navíc mohou být léčeny moderními léky, tzv. PARP inhibitory, které jejich prognózu významně zlepšují.

Naděje pro pacientky s rakovinou vaječníků?

Můžete nám přiblížit tyto nové léky?

Lék ze skupiny PARP inhibitorů je zástupcem biologické léčby. Některé léky, které přichází do onkologie, mají sice prokázaný efekt, ale ten není tak výrazný a prodlužuje život o měsíce. PARP inhibitory u rakoviny vaječníků může prodloužit život o roky. Je tam dokonce šance, že by některé pacientky mohly být zcela vyléčeny.

Jsou to léky, které se polykají, nežádoucí účinky nejsou tak výrazné jako u chemoterapie a lék se dá užívat dlouhodobě. Pro pacientky, které nově onemocní rakovinou vaječníku a mají mutaci BRCA, je v České republice tato léčba hrazena z pojištění. Dosud je pojišťovna hradila pouze pacientkám, kterým se onemocnění vrátilo. Nutno zdůraznit, že tento lék není pro všechny pacientky. Úhrada je právě pouze pro ty, u kterých mutace BRCA prokázala, a to je asi 20 % pacientek z celkového počtu.

Přijde pandemie nádorových onemocnění?

Jak zasáhla do onkologické léčby pandemie covidu-19?

Na počátku byla panika v celém zdravotnictví. Nyní již naše péče není omezená, vše řešíme tak, jako před pandemií. Bohužel vidíme změnu v chování pacientek. Jejich počty se snížily, což nevěstí nic dobrého. Nedá se předpokládat, že by pandemie snížila výskyt zhoubných onemocnění, spíše oddálila jejich diagnózu. Ale přesná čísla budeme vědět možná až v roce 2022. Předpokládám, že se vše projeví později a bude více pokročilejších stádií a bohužel i více úmrtí.

Proto tedy znovu opakuji, pokud máte v rodině výskyt několika nádorových onemocnění, nepřemýšlejte nad tím příliš dlouho a jděte se poradit se svým lékařem, zda byste měla být geneticky otestována.

Pacientky nejen se zhoubným nádorem vaječníků sdružuje pacientská organizace Veronica.