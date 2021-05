Říká o sobě, že je velmi pozitivní člověk. Ale byly chvíle, kdy se i Eva cítila zcela paralyzovaná a bála se o život, jak přiznala Blesk Zprávám.

„Moje maminka zemřela na rakovinu vaječníku v 52 letech. Ve druhé linii na rakovinu prsu zemřela teta i sestřenice. Už spousta z našich žen zemřela. Je to takové prokletí. Tušila jsem, že něco není v pořádku, ale na genetickém vyšetření jsem nebyla, jelikož jsem nevěděla, že taková možnost existuje a žádný lékař mě na to neupozornil, ale chodila jsem často na preventivní prohlídky a na gynekologii,“ přiznává.

Její problémy začaly nenápadně. „Bolelo mě v podbřišku, musela jsem často chodit na toaletu, myslela jsem, že mám zánět močového měchýře. Vydala jsem se na gynekologii, kde mi zjistili cystu na vaječníku. Lékař mě poslal na odběr krve, myslel si, že mám zánět slepého střeva,“ popisuje sympatická blondýnka.

Lékaři jí pak oznámili, že má nádor vaječníku ve 3. stádiu. Zároveň se potvrdilo, že po otci zdědila mutaci BRCA. Mutace v genech BRCA jsou známé především v kontextu rakoviny prsu, u které až desetkrát zvyšují riziko onemocnění v porovnání s běžnou populací. Málokdo ale ví, že u rakoviny vaječníků se jedná dokonce o třicetkrát vyšší riziko.

Šaty do rakve, ať mi to sluší

„První týden jsem byla úplně paralyzovaná. Nemohla jsem spát, nemohla jsem jíst, musela jsem dostat prášky na uklidnění, přitom jsem musela fungovat,“ pokračuje Eva s tím, že musela zařizovat různé věci, jako např. předoperační vyšetření.

Když se Eva ohlíží, myslí si, že nejhorší byl právě první týden poté, co se diagnózu dozvěděla. „Jako první jsem si vybrala šaty do rakve, ať mi to „tam“ aspoň sluší, a ty jsem si tu pověsila. Ale pak se z toho časem začnete dostávat, začínáte to zpracovávat, pak šaty schováte do skříně a vše se začíná zlepšovat,“ přibližuje počáteční pocity s tím, že nejhorší pro ni byl v boji s nemocí nápor na psychiku.

Eva přiznává zároveň, že si o své nemoci hledala informace na internetu. „To skutečně nedoporučuji, protože tam najdete hlavně samé negativní věci. Pokud si nemůžete pomoci, tak volte seriózní zdroje informací, jako je např. web České onkologické společnosti,“ radí Eva.

Eva: O vlasy přijdete, ale narostou hezčí

Eva podstoupila náročnou operaci, kdy jí byly vyjmuty vaječníky, děloha a slepé střevo. „Operace byla bolestivá a dlouhá na zotavení. Je to řez od stydké kosti až pod prsa, máte 40 stehů a není to příjemné. Následovala chemoterapie, kterou jsem naštěstí snášela dobře,“ pokračuje ve svém vyprávění.

„Ano, chemoterapie je strašák. Přijdete o vlasy, obočí, řasy, ženská identita jde zcela stranou.Je to těžké, ale pak vám vše opět naroste a ještě hezčí než předtím,“ usmívá se Eva a jejím záměrem je dodat všem ostatním pacientkám odvahu. Výrazně jí totiž pomohla léčba PARP inhibitory, které od 1. dubna 2021 proplácí pojišťovny pacientkám, kterým byla prokázána genetická mutace BRCA.

Diagnóza neznamená rozsudek smrti

Díky lékům se Eva cítí dobře a doufá, že ještě dlouho bude. Vyzdvihuje i pozitivní věci, které jí onemocnění přineslo. „Celý život jsem neustále pracovala, nyní jsem se naučila se zastavit. Zkouším a učím se nové věci, plánuji si různé projekty, které jsem si předtím chtěla vyzkoušet,“ říká.

A co vzkazuje ženám se stejnou diagnózou? „Diagnóza neznamená automaticky rozsudek smrti. Je tu revoluční léčba, medicína neustále postupuje dál. Informace si zjišťujte s rozumem, spojte s pacientským organizacemi, popovídejte si s ženami, které mají stejné onemocnění. Pocit, že nejste sama, velmi pomáhá,“ říká Eva. Pacientky nejen s nádory vaječníků sdružuje např. pacientská organizace Veronica.

Eva upozorňuje, že rakovina už dávno není nemoc jen starších lidí. Může se týkat kohokoliv. „Pokud zjistíte, že máte v rodině více nádorových onemocnění, nechte si udělat genetický test. Pomůžete tak nejen sobě, ale i další generaci,“ dodává statečná žena.

Vynechat byste neměli ani preventivní prohlídky. „U onkologických onemocnění jde o dny nebo i měsíce. Když se na nemoc přijde včas, dá se i vyléčit. Představte si jedno preventivní vyšetření a proti tomu bolestivou operaci a chemoterapii. Proti tomu je jedna prevence nicotná,“ uzavírá Eva.

Nové léky přináší šanci na vyléčení

Pacientky s ovariálním karcinomem, u kterých byla prokázána genetická mutace BRCA, mají v České republice nově k dispozici léčbu tzv. PARP inhibitory.Od 1. dubna nemusí čekat na návrat onemocnění, ale mohou se cíleně léčit hned po odhalení zhoubného nádoru. Nově totiž moderní léčbu hradí v plné výši indikovaným ženám plátci péče. Tato léčba dává pacientkám šanci na významně delší život v dobré kvalitě a některým z nich dokonce na vyléčení.

Žen, které ročně onemocní rakovinou vaječníků je v České republice zhruba 900. U 75 procent z nich je onemocnění diagnostikováno v pokročilém, tedy ve 3. a 4., stádiu. Pokud je nádor operabilní, vždy je naší snahou úplně jej odstranit. Klinický genetik a patolog mezitím pátrají po mutaci v genech BRCA1 nebo BRCA2, která může být vrozená nebo získaná, vyskytující se pouze v nádoru.

„Přítomnost mutace je důležitá nejen pro správnou volbu léčby, ale i pro testování rodinných příslušníků. Pokud se u zdravé ženy zjistí, že je nositelkou takové mutace, může po dokončení svých reprodukčních plánů podstoupit tzv. profylaktickou operaci, a snížit riziko vzniku rakoviny vaječníku a prsu na minimum,“ vysvětluje prof. MUDr. David Cibula, CSc., vedoucí Onkogynekologického centra 1. LF a VFN v Praze.