Každý rok si 24. dubna Světový den meningitidy dává za úkol zdůraznit důležitost prevence a informovanosti o této nemoci. Letos by měla být kampaň největší – Světová zdravotnická organizace totiž schválila plán na porážku meningitidy do roku 2030. Účinnou ochranou proti nákaze je očkování.

V loňském roce v Česku onemocnění postihlo 25 osob, tři lidé zemřeli a celosvětově toto onemocnění postihuje kolem 2,5 milionu lidí ročně.

V posledních letech počet nemocných u nás klesá. Nejvíce případů, a to sedm, bylo loni v Moravskoslezském kraji, dále v Ústeckém, kde onemocněli čtyři lidé, a v Praze, kde se nakazili tři lidé. Nejvíce nemocných bylo loni mezi dětmi a mladými dospělými, ve věkových kategoriích do 19 let odborníci zaznamenali 16 případů.

Loni zemřeli tři lidé, kteří se nakazili meningokoky typu B, C a W, proti kterým existuje očkování. Mezi zemřelými bylo jedno dítě ve věku jeden až čtyři roky, jeden mladý člověk mezi 15 a 19 lety a jeden člověk ve věku 25 a 34 let. Podle Státního zdravotního ústavu ČR (SZÚ) meningokoky typu B nejvíce postihují malé děti do jednoho roku.

Úhrada vakcíny proti meningokokokům skupiny B zafungovala. Během jediného roku výrazně stoupla proočkovanost nejohroženějších dětí

Kvůli pandemii lidé odkládají očkování

„Počty IMO (invazivní meningokokové onemocnění) v roce 2020 jsou zhruba na polovičních hodnotách ve srovnání s rokem 2019. Vzhledem k nastaveným opatřením proti šíření onemocnění covid-19, dochází ke snížení i dalších infekčních onemocnění přenášených vzdušnou cestou, mezi něž patří i IMO. Lze však očekávat, že po ukončení těchto opatření se postupně začnou počty IMO zvyšovat, a proto je nezbytné pokračovat v ochraně proti IMO očkováním,“ apeluje MUDr. Pavla Křížová, CSc., vedoucí NRL pro meningokokové nákazy, ze SZÚ.

„Nejvyšší počty IMO byly v roce 2020 zjištěny v nejmladších věkových skupinách. Je však vhodné chránit očkováním i adolescenty, u nichž je počet IMO na druhém místě v pořadí. Očkováním mají být chráněni také pacienti s poruchami imunity – toto očkování je hrazeno z pojištění od roku 2018. Přestože počty IMO nejsou dramaticky vysoké, zůstává vysoká smrtnost tohoto onemocnění a u přeživších pacientů dochází k devastujícím, celoživotním postižením, které mění kvalitu života přeživších i jejich rodin.“ dodává Křížová.

Dopad pandemie covid-19 vede k tomu, že lidé odkládají očkování. Dá se předpokládat, že počet případů meningokokové meningitidy vzroste ve chvíli, kdy se lidé začnou opět shromažďovat.

Po koronaviru hrozí dospívajícím infekční choroba: Spouštěčem může být i stres

Očkování pro více dětí

Rozšířit okruh dětí, které mají ze zdravotního pojištění hrazené očkování proti meningokokům, chce pozměňovací návrh k novele zákona o zdravotním pojištění.

Pozměňovací návrh počítá podle předsedkyně zdravotnického výboru Věry Adámkové s tím, že by očkování proti typu B bylo hrazené až do jednoho roku věku dítěte. Podle ní někteří rodiče očkování do šesti měsíců nestihli a platit vakcínu může být pro některé z nich finančně náročné, i když na ni pojišťovny přispívají.

Poslankyně Andrea Brzobohatá, která sama nákazu prodělala, chce navíc návrh rozšířit i na adolescenty. Návrh může podle Adámkové ještě doznat změn, dosud měl ale podle ní podporu poslanců napříč politickým spektrem.

Příznaky meningitidy

Prvotní příznaky onemocnění jsou lehce zaměnitelné s obyčejnou chřipkou, anebo dokonce s covid-19. Meningokoková meningitida se přenáší z osoby na osobu kapénkovou infekcí, což je obzvlášť rizikové vzhledem k tomu, že někteří lidé mohou bakterii pouze šířit, aniž by se u nich infekce projevila.

Pokud nemoc propukne, při prvních čtyřech až osmi hodinách připomíná chřipku – nemocný má horečku, pociťuje bolest hlavy, krku, nemá chuť k jídlu. Během 12–15 hodin se dostavuje například ztuhlost šíje, světloplachost a v poslední fázi od 15 do 24 hodin od propuknutí nastává zmatenost, křeče, bezvědomí a případně až úmrtí v důsledku septického šoku. Čím včasnější je lékařská pomoc a nasazení antibiotik, tím větší šance pacient má. Bohužel – pro své počáteční nespecifické symptomy může být onemocnění pozdě diagnostikováno a následky můžou být fatální.

Hluchota, slepota, amputace končetin

Přibližně jeden z 10 lidí, kteří se nakazí bakteriální meningitidou, na ni zemře. Přibližně jedn z pěti lidí pak postihnou celoživotní následky – selhání důležitých orgánů – například ledvin, hluchota, slepota, mozková obrna, epilepsie, neurologické poruchy, amputace částí těla – nejčastěji končetin z důvodu nekrózy, mentální retardace a další.