Po koronaviru hrozí dospívajícím infekční choroba: Spouštěčem může být i stres

Minimum aktivit, více času stráveného doma, snížená možnost být na čerstvém vzduchu, anebo změna stravovacích návyků. To vše jsou faktory, které se na fyzickém, mnohdy i psychickém stavu dospívající mládeže mohly podepsat a nepřímo oslabit jejich přirozenou obranyschopnost. Jedním z následků karantény a opětovného návratu do kolektivu však nemusí být jen lehká viróza či chřipka, ale také invazivní meningokokové onemocnění.

„Rizikové“ chování: vyčerpání či ponocování

Toto onemocnění patří mezi nejzávažnější infekční choroby přenosné z člověka na člověka. Vyvolává je bakterie Neisseria meningitidis a jejich zdrojem je zdravý nosič meningokoka bez jakýchkoliv příznaků, anebo nemocný jedinec.

Meningokok se šíří pomocí kapének, tedy kýchnutím či smrkáním, stejně jako chřipka či viróza. „Nelze předvídat, u koho onemocnění propukne, ale častým faktorem, který nemoci předchází, je – zvláště u mladých lidí – pobyt ve velkém kolektivu, zvýšená únava, vyčerpání ze sportu či ponocování. Letní aktivity k takovým činnostem velmi svádí, a tak je ochrana u dospívajících na pravém místě,“ doplňuje praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Hana Cabrnochová.

A právě k takovým aktivitám se po téměř tříměsíční karanténě budou chtít mladí přirozeně vrátit. Dovolené, obvyklé prázdninové činnosti, brigády nebo například několikadenní výlety s přáteli se zdají jako zcela běžné, jejich „rizikové“ chování může mít vliv na ně i jejich blízké okolí.

Bezpříznakový nosič jako ohrožení pro ostatní

Na mládež a mladé dospělé ve věku 15–25 může také negativně působit stres ze závěrečných školních zkoušek, které jsou spojené s psychickou zátěží.

„I jakýkoliv větší počet osob může být potencionálně rizikovým faktorem pro nákazu meningokokem,“ doplňuje vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ MUDr. Pavla Křížová, CSc. Mladí lidé navíc představují riziko i pro ostatní skupiny, protože mezi nimi bývá velký počet tzv. bezpříznakových nosičů. Takový jedinec nemá žádné příznaky, chová se jako zdravý jedinec a nevědomky tak šíří nákazu.

Nejčastější příznaky invazivního meningokokového onemocnění:

Zpočátku: horečka, bolest hlavy, zvracení, bolesti svalů a kloubů

horečka, bolest hlavy, zvracení, bolesti svalů a kloubů Postupně: podrážděnost, ztuhlý krk, spavost, studené ruce a chodidla

podrážděnost, ztuhlý krk, spavost, studené ruce a chodidla Pokročilá fáze: specifická vyrážka, křeče, citlivost na světlo, zmatenost

Video Jaké jsou příznaky meningokoka? - youtube.com

Rizikové cestování hrozí i po Čechách

Celosvětová čísla říkají, že meningokokové infekce se nevyhnou přibližně půl milionu lidem ročně. Ohrožení se zvyšuje při cestování hromadnými prostředky, při spaní v noclehárnách a podobně. A takové aktivity jsou i přes trvající ztížené podmínky po koronavirové pandemii možné i v České republice.

V populaci je cca 10 % lidí, které lze nazvat bezpříznakovými nosiči, ve věkové skupině kolem 19 let je tento počet nejvyšší – dosahuje téměř 24 %. Nosičství meningokoka bez projevu příznaků průměrně trvá 9,6 měsíců – po celou tuto dobu tedy jedinec potencionálně roznáší nákazu.

Očkování zdarma, nebo s příspěvkem

Účinnou prevencí meningokokového onemocnění je očkování. To Česká vakcionologická společnost doporučuje především malým dětem do čtyř let věku a dospívajícím a mladým dospělým – přibližně od 13 do 25 let. „V současnosti jsou na trhu vakcíny pokrývající nejčastěji se vyskytující séroskupiny meningokoka. Jedny vakcíny pokrývají séroskupiny A, C, W a Y, a druhé vakcíny pokrývají séroskupinu B. Pro co nejširší ochranu doporučujeme kombinaci obou typů vakcín,“ říká MUDr. Křížová. Očkování oběma vakcínami může proběhnout současně nebo s odstupem 14 dnů.

Od 1. 5. 2020 mohou rodiče nechat zdarma očkovat své děti proti meningokoku skupiny B, pokud je očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku, a proti meningokokům skupiny A, C, W a Y děti ve druhém roce života (1 dávka od 12. do 23. měsíce věku). Ostatním věkovým kategoriím přispívají na očkování zdravotní pojišťovny v rámci svých preventivních programů.