Vypadá to, že zima definitivně odešla z Česka. Tráva venku se zelená, stromy kvetou, dokonce i hranice okresů už je možné překračovat. To nevyhnutelně bude vést k tomu, že lidé opět vyrazí na výlety do přírody. Loňský rok byl z hlediska návštěvnosti extrémní, některá místa byla turisty doslova zahlcena, což s sebou neslo škody a odpadky. Ochránci přírody se proto rozhodli zabránit podobným incidentům, dokud je čas, a přináší vlastní tipy, kam je možné vyrazit a kde se tolik lidí obvykle nenachází. Zároveň radí, jak se na výletech chovat.

O návalech turistů do české přírody se obvykle mluví zejména v souvislosti s pandemií koronaviru a s ní spojenými cestovatelskými restrikcemi do zahraničí. Faktem ale je, že návštěvnost v českých skalách a lesích se zvedala dlouhodobě, ještě před nástupem čínského viru – naše země má co nabídnout a lidé si to uvědomují.

Koronavirus jen způsobil, že se návštěvnost dostala na historické maximum. Hlavně vyhlášené památky, o kterých se dočtete ve všech průvodcích, praskaly ve švech, což potvrzují data ochránců. „Rekordy v chráněných krajinných oblastech zaznamenala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) především během července loňského roku. Na Děvíně v CHKO Pálava – nárůst o 77 % (11 800 návštěvníků za měsíc) a na Sv. Kopečku v Mikulově o 55 % (39 550).Podobný nárůst návštěvnosti zažila přírodní památka Devět skal v CHKO Žďárské vrchy – nárůst o 54 % (11 250),“ popisuje agentura.

Podobných nárůstů je podle ní více, jen nejsou tak extrémní. Například na Velkém Blaníku se návštěvnost v červenci zvýšila o 35 % (5 150), nebo v CHKO Jeseníky na Rejvízu o 30 % (19 650). Také na Pradědu se zvedla o 27 % a dostala se nad 50 tisíc návštěvníků za měsíc.

Podle ředitele AOPK Františka Pelce je normální, že si lidé přednostně ke svému pobytu vybírají chráněná území. „Málokdo zvolí neděli v kukuřičném lánu u transformátoru třeba před stínem hlubokých lesů či dalekými výhledy v horách. Lidé přírodu potřebují, zjistilo se, že už dvacetiminutový pobyt v zeleni může mít na lidskou psychiku lepší dopad než antidepresiva,“ uvedl Pelc. Odkazoval u toho na studii Michiganské univerzity z roku 2019.

Málo známé, přesto atraktivní

Velké množství lidí na jednom omezeném prostoru s sebou ale nese problémy, které jsou o to větší, pokud jde o chráněné území. Stačí zmínit Krkonoše, jejichž správci museli loni kvůli neukázněným turistům instalovat na exponované stezky nové zábrany. Na Šumavě se zase řešili lidé, kteří nerespektovali zákaz koupání v ledovcových jezerech. V Podyjí cyklisté přejížděli vzácné plazy a v Adršpachu se nedalo zaparkovat. Podobně by se dalo pokračovat dlouho.

Některé škody způsobené takovým chováním jsou nevratné. Ochránci na to upozorňují dlouho, letos ale chtějí být o krok vpřed. Říkají, že je v pořádku do přírody vyrazit, ale nemusí se nutně navštěvovat pořád dokola ta samá známá místa, v Česku je lákavých destinací více. AOPK společně s Českým svazem ochránců přírody proto přináší vlastní tipy na výlety.

Všechny se nachází v chráněných krajinných oblastech a u tras je uvedeno, jak jsou dlouhé a náročné, případně zda jsou pěší nebo vhodné pro cyklisty. Lidé se z popisu také dozvědí, kudy přesně mají jít a jaké rostliny či zvířata během procházky můžou potkat.

Mezi tipy jsou vyjmenovaná taková místa jako Valašské pastorále v Bílých Karpatech, syslí ráj na vrchu Raná v Českém středohoří nebo přemyslovský hvozd na Křivoklátsku. Kompletní seznam nejdete zde, bude se postupně rozšiřovat.

Žádné kapesníčky i trhání květin

Ochránci rovněž doporučují, jak se v přírodě chovat. „V národních přírodních rezervacích, což jsou ty nejcennější části přírody, je dovolen pohyb pouze po značených stezkách. Někde je dočasně zakázaný vstup např. kvůli hnízdění vzácných dravců. Tím, že návštěvníci budou tato omezení respektovat, pomáhají zachovat přírodu do budoucna,“ podotýká Tomáš Růžička z AOPK.

„Takže nic nepokazíte, když se budete pohybovat jen po značených stezkách a budete dodržovat zásadu – co sis do přírody přinesl, to si také odnes,“ dodává.

Když bychom vyjmenovali některé konkrétní postupy, které AOPK zmiňuje, tak například natrhání drobného množství lesních plodů nevadí, ale neměly by se trhat květiny a zabíjet živí tvorové. Upřednostněn je pohyb po vlastních nohách a člověk by si měl odnášet jen obrázky a zážitky. Také by lidé neměli být hluční, ani obtěžovat světlem. Pokud v krajním případě musíte na záchod, žádné odhazování kapesníčků.