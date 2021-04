Gagarin se mi na pionýráku podepsal. Čtenář Blesku se poznal na fotce vítání kosmonauta

První kosmonaut Gagarin (†34) zavítal brzy po svém historickém vesmírném letu 12. dubna 1961 do Prahy, o pět let později poznal další krásy Československa. Zúčastnil se mj. filmového festivalu v Karlových Varech (později po něm pojmenovali novou Vřídelní kolonádu) a také velikého setkání pionýrů v Rovišti u Příbrami na přelomu června a července 1966. Právě tam mu za zády stál tehdy třináctiletý Stanislav Steinz z Jičínska.

Jak na akci vzpomínáte?

„Jmenovalo se to snad Setkání pionýrů a mládeže s představiteli strany a vlády. Bylo to v Rovišti u Kamýku, teď je tam myslím kemp. Tam mohlo být třeba 700 dětí, svezené z celé republiky, vzorní pionýři. Byl tam prezident Novotný, byl tam Emil Zátopek. Mám je všechny podepsané, včetně Gagarina. Za autogram jsem rád, to jsem si říkal, že mi nikdo ani nebude věřit. Vydávaly se tam i noviny, ale už je nemám. Bylo to hezké. Hlavně jsem byl mladej!“

Čím jste si vysloužil pozici takhle blízko u Gagarina?

„No protože jsem takovej vlezlej, drzej. A byl jsem vzorný pionýr, tak mě tam poslali. Byl jsem tak vychovaný. To byla jiná doba, že jo. Ta šedesátá léta nebyla zas tak drastická, do roku 1968 to šlo. Vycházely dobré knížky, Kundera, Škvorecký, všechno. Pak už to bylo horší.“

Mluvil jste s Gagarinem?

„Já jsem mu dával takovou malou reklamní figurku, to si pamatuju přesně, jmenovala se Mitopáček. Byl to dělník asi 10 cm vysoký, z drátů, oblečený a na rameni měl tři role textilu, protože ta továrna, Mitop Mimoň, vyráběla plsť. Předával jsem mu to rusky, to si pamatuji, poblahopřál jsem mu k obrovskému úspěchu. A nechal jsem si podepsat pozvánku na ten tábor.“

Jak na vás kosmonaut působil?

„Bylo vidět, že toho je na něj moc. Že ho tahali po všech akcích od dojiček přes pionýry až do fabrik. Dovolenou neměl žádnou.“

A vy jste si prázdniny v Rovišti užili?

„Ano, to bylo perfektní. Bydleli jsme ve vojenských stanech, obrovských vojenských stanech, měli jsme rozkládací postele, asi spartakiádní lehátka, to už se nepamatuji. Byli jsme na Orlíku na parníku, byly tam různé soutěže. Takový lepší pionýrský tábor.“

Jak dlouho setkání trvalo?

„To bylo hrozně krátce. Odhaduju to tak na dvě hodinky. Byl tam takový amfiteátr, kde se něco předvádělo, a tam už nebyl. Seděl tam prezident Novotný, Zátopek, ale Gagarin už ne. A pamatuji si, že bylo vedro. Bylo to zajímavé setkání, v každém případě. “

Pamatujete si, kdy jste se dozvěděl o Gagarinově letu?

„Pamatuji. Seděli jsme ve škole, nejspíš to hlásili v rozhlase. A jinak jsem sledoval, co se pak psalo, i po jeho smrti, celkem mě tyhle věci zajímaly, pochopitelně. Za nás to byl hrdina, vzor, to je realita. Opravdu ten člověk šel do neznáma, nevěděl, co se bude dít, nikdo nevěděl, co tam nahoře bude. Dneska lítá každý, komu se chce. Za našich mladých let to bylo o něčem jiném. Pamatuji si, že musel být malinký, aby se vůbec do kapsle vešel, měl snad 162 centimetrů. Kapsle byla malinká, aby ji rakety utáhly. Dneska si myslím, že by do takové nikdo ani nevlezl. A taky si pamatuji, že nesměl mít zubní plombu, protože nikdo nevěděl, co by se stalo s tlakem v zubu, tak musel mít absolutně zdravé zuby. Takovéhle úseky si člověk pamatuje.“

