Zároveň Muskovi kosmičtí inženýři usilovně vyvíjejí a testují vesmírnou loď Starship. Bude výrazně větší než raketoplán Space Shuttle, má pobrat i sto lidí až k Marsu. Dřív ale bude sloužit k vynášení posádek i nákladů na oběžnou dráhu Země a také na měsíční mise. Firma intenzivně testuje jeden prototyp za druhým; naposledy kus SN-8 vyletěl do dvanácti kilometrů a úspěšně se nachystal na přistání; nezvládl ale dost zpomalit a raketa explodovala. I tak to SpaceX považuje za celkem úspěšný test. Podobné budou brzy následovat, včetně prvního oběhu Země. Rok 2021 firma loni považovala za možný termín první komerční mise Starship, prakticky pravidlem však bývají zpoždění a odklady.

Než se SpaceX odváží posadit do rakety Starship lidi, bude vozit družice. Bude-li dostatečná poptávka – jako že po menších raketách Falcon 9 je jí dost – počítá firma s ohromným snížením nákladů. Jeden start by vyšel na pouhé dva miliony dolarů (43 milionů korun); zatím ceník za standardní let uvádí 62 milionů (1,3 miliardy Kč), a to se jedná o několikrát menší Falcon 9.