Sčítání lidu nejrychleji zvládají Středočeši. Žebříček obcí vedou Vestec a Velké Přílepy

Do sčítání lidu se zatím nejvíc zapojili lidé z Vestce a Velkých Přílep ve Středočeském kraji. Na stovku bytů tam připadá 59 odeslaných formulářů. Žebříček obcí s nejvyšším počtem formulářů na sto bytů sestavil Český statistický úřad (ČSÚ). Zahrnul do něj místa s víc než 2000 obyvatel ze všech krajů. Sčítání začalo 27. března a potrvá do 11. května.