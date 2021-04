On-line formulář sčítání lidu nebere starší občanky. Statistici to začali řešit až teď

Český statistický úřad (ČSÚ) až týden po začátku sčítání lidu řeší, že se lidé se staršími občanskými průkazy nepřihlásí do on-line sčítacího formuláře. Sčítání začalo minulý týden v noci z pátku na sobotu, ale ČSÚ požádal o změnu předpisů ke sčítání umožňující přihlášení se staršími doklady bez strojově čitelných údajů až tento pátek. Vyplývá to z dokumentů na portálu Úřadu vlády ČR. ČSÚ v nich uvádí, že doklady bez strojově čitelných údajů mají hlavně senioři, pro něž je on-line sčítání kvůli epidemii covidu-19 vhodnější než osobní kontakt se sčítacím komisařem. Deník Právo dnes uvedl, že do on-line sčítání se kvůli starším průkazům nedostane asi 20.000 lidí.