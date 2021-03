Úmrtí miliardáře Petra Kellnera při nehodě vrtulníku na Aljašce zaznamenala americká, evropská i čínská média, například deník The New York Times, televize CNN, francouzský deník Le Parisien, server Balkan Insight, čínská státní agentura Nová Čína či hongkongský server South China Morning Post. Většina Kellnera představuje jako nejbohatšího Čecha, britský list The Sun o něm referuje především jako o příteli ruského oligarchy Romana Abramoviče.

„Při havárii helikoptéry na Aljašce zemřelo pět osob, včetně jednoho z nejbohatších lidí v Evropě,“ zní titulek The Washington Post. Řada médií rovněž připomíná, že podle žebříčku magazínu Forbes se Kellner řadil mezi 70 nejbohatších lidí na světě. „Kamarád Romana Abramoviče zemřel při nehodě vrtulníku,“ uvedl The Sun s tím, že Kellner údajně uvažoval v roce 2018 o nákupu podílu ve fotbalovém klubu Chelsea, který Abramovič vlastní.

Světová média popisují Kellnerovy podnikatelské začátky po pádu komunistického režimu v Československu v době privatizace až po dosažení pozice nejbohatšího občana ČR a jednoho z nejmovitějších lidí na světě. Televize CNN a list The New York Times pak například připomínají, že Kellnerova společnost PPF při nynější pandemii věnovala v Česku 100 milionů korun na nákup roušek, respirátorů a sad na testování přítomnosti koronaviru.

Agentura Bloomberg uvedla, že Kellner se veřejně neangažoval v politice, ale jeho podnikání v Číně nicméně vzbudilo na domácí politické scéně kontroverze. Připomíná například kauzu z roku 2019, při níž vyšlo najevo, že se si Kellnerova PPF a společnost Home Credit najaly komunikační firmu, jejímž cílem bylo vylepšit obraz Číny v ČR. Firma Home Credit pak uvedla, že jejím cílem bylo „oslabit extremistické postoje ve veřejné sféře“.