Formulář pro sčítání lidu na internetových stránkách scitani.cz pů dne nefungoval. Služba byla dočasně nedostupná. Sčítání začalo oficiálně o půlnoci v noci na dnešek. Jenže provázely to velké technické potíže.

Během dvou týdnů by měli lidé údaje o bydlení, domácnosti či vzdělání odeslat elektronicky. „Elektronický sčítací formulář je dočasně nedostupný kvůli enormnímu zatížení systému. Kvůli předchozí nedostupnosti je od dnešních 8:15 hodin pozastaven,“ oznámil ČSÚ na svém twitteru v sobotu ráno. Znovu obnovit se podařilo po dlouhém výpadku on-line sčítání po 17:00.

Jenže ani tehdy peripetie neskončily. „Systém je v současnosti velmi vytížen, doporučujeme sečíst se později. Zájem o sčítání online je v tuto chvíli enormní (přibližně 170 tis. lidí najednou). Omlouváme se za případná zdržení a děkujeme za trpělivost,“ uvedl po 19:00 úřad.

A lidé na sociálních sítích hlásí, že sice mohli vyplnit celý dotazník ke sčítání, ale nešel jim následně odeslat - a průběžně se neukládá...

Rojíček: Preventivně jsme to odstavili a uzavřeli

Do služby přitom nebylo v sobotu ráno vůbec možné se přihlásit ani jedním z možných způsobů. Do elektronického formuláře by se lidé měli přihlásit číslem občanského průkazu či pasu, přes bankovní nebo elektronickou identitu či přes datovou schránku.

„Z preventivních důvodů jsme přikročili k uzavření formuláře do chvíle, než situaci důsledně vyhodnotíme a podnikneme kroky nutné k dalšímu bezpečnému provozu,“ uvedla na internetových stránkách ČSÚ mluvčí projektu Sčítání 2021 Jolana Voldánová

„Několik tisíc formulářů občanů bylo úspěšně vyplněno a odesláno. Kolem šesté hodiny jsme začali zaznamenávat problémy, které nabíhaly postupně. Ti, co vyplňovali formuláře, je ještě úspěšně odeslali a těm dalším se tam již nedařilo přihlásit. Poté jsme preventivně formulář odstavili a uzavřeli. Dali jsme tam hlášku, že systém dočasně nefunguje,“ popsal Českému rozhlasu Radiožurnál šéf ČSÚ Marek Rojíček. „Data z formulářů se ukládají na zabezpečených serverech, takže nehrozí, že by se k nim někdo dostal,“ ujišťoval.

Příčina: Závada modulu pro vyplňování adres

Příčinou výpadku on-line sčítání byla přitom závada modulu pro vyplňování adres, která způsobila zahlcení databázových serverů. Problém tak nebyl podle Rojíčka v samotném počtu přihlášených lidí, kteří se chtěli sčítání zúčastnit.

Zároveň Rojíček vyloučil, že za problémy by byl kybernetický útok, což podle něj potvrdil i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). „Za výpadek se omlouvám a mrzí nás o to více, že jsme formu on-line sčítání propagovali jako zásadní, což ale stále trvá,“ vzkázal Rojíček. Posměchu opozice a zlobě premiéra však neunikl.

Kalousek chystá husí brk, z problémů si utahuje i ODS

Ti, kteří se nesečtou on-line, budou od 17. dubna do 11. května vypisovat papírové tiskopisy. Dostanou je na většině pošt nebo od sčítacích komisařů. Potíže s on-line formulářem se staly během sobotního výpadku terčem kritiky.

„Sčítání začalo tak, jak nejspíš všichni čekali - web nejde. Všimli jste si, že v kántryforfjůčr začíná všechno zásadně přes negativní reklamu?“ rýpl si místopředseda ODS Martin Kupka.

„Selhání systému ČSÚ při sčítání lidu bohužel opět potvrzuje, že o skutečné digitalizaci si můžeme nechat jen zdát. Příčinou je neschopnost systémů snést zátež a efektivně spolu komunikovat. Třeba Izrael očkuje rychle i proto, že tyto systémy tam fungují. Jsme o míle pozadu...,“ přidal se hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, který je rovněž šéfem Asociace krajů ČR.

„Hele, a co když nás Babišova vláda teď připravuje na vypnutí říjnového sčítání voleb, až ho přetíží hlasy pro opozici?“ baví se situací poslanec ODS Jan Skopeček.

„Právě jsem učinil zásadní rozhodnutí, hodné moderního člověka dvacátých let jednadvacátého století: Formulář ke sčítání lidu vyplním na papíře. Pořídím si na to husí brk. Bude to rychlejší a snažší,“ napsal na twitteru exposlanec TOP 09 Miroslav Kalousek.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že státní správa každým dnem dokazuje, že Česko není „země budoucnosti“. „Sebelepším marketingovým sloganem se nezakryje skutečnost, že jsme naopak zemí, která zařadila zpátečku a couvá, seč jí síly stačí,“ dodala Pekarová.

Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana se ukazuje, že státu chybí odbornost v digitalizaci. „Kdyby se to stalo poprvé, tak by chtěl být člověk i shovívavý a dalo by se říct - stane se . Ale v České republice je to 'stává se', a to pokaždé. Dálniční známky, registrace do očkovacího sytému, teď sčítání lidu,“ uvedl předseda.

„Ale jde o nejlepší ochranu dat, jakou si lze představit, to se zase musí nechat. Data, která nezadáte, vám nikdo nemůže ukrást,“ poznamenal publicista Ján Simkanič.

Babiš: Neuvěřitelné! Ředitel zamíří na kobereček

Premiér Babiš v reakci pro ČT označil dění kolem sčítání lidu za „nevěřitelné“. Na pondělní vládě od něj chce slyšet vysvětlení a vidět smlouvu s dodavatelem, kterým je společnost OKsystem.

„Je to neuvěřitelné, já tomu nerozumím. Vyzval jsem pana ředitele, aby okamžitě informoval občany, co se děje. Aby šel do médií. A v pondělí na vládu ať nám předloží, jak vybral firmu a ať nám předloží kopii smlouvy, kterou podepsal,“ řekl premiér.

Co sleduje sčítání

Sčítání se koná každých deset let. V ČR je povinné pro všechny obyvatele. Týká se i cizinců. Údaje musí odeslat také Češi, kteří žijí v zahraničí, ale mají v Česku trvalý pobyt.

Lidé by při vyplňování dotazníků měli moci zapsat údaje i za další členy domácnosti a jiné blízké. Údaje o bytu se zapisují za celou domácnost. Dotazy se týkají výměry, počtu místností či patra. Statistici zjišťují, zda má bydlení plynovou přípojku či kuchyň, nebo kuchyňský kout.

V části o osobách se zadává obvyklé bydliště i bydliště po narození, zaměstnání, škola či dojíždění. Právě práci a vzdělávání ovlivnila nařízená omezení kvůli epidemii. Podle ČSÚ by se do kolonek měl zapsat obvyklý stav, ne dočasné změny kvůli nynější uzávěře země. Formulář obsahuje také dotaz na víru a národnost, odpověď není povinná.

Elektronický dotazník je vedle češtiny i v angličtině, němčině, polštině, ruštině, romštině, ukrajinštině a vietnamštině. Papírové tiskopisy jsou jen v češtině, je k nim ale možné dostat překlad. Dotazy v češtině, angličtině a ruštině zodpoví pracovníci na linkách 840 30 40 50 a 253 253 683. K dispozici je i chatbot či chat s operátorem.