Lesy jsou plíce planety, říká se. Bez nich se celý svět bude řítit do záhuby. Těžba dřeva je proto silně regulována, aby cenné ekosystémy zásah přežily. I tak ale ke kácení někdy dochází načerno, bez dohledu úřadů. Tvrdí to britská nezisková organizace Earthsight, podle které nelegálně vytěžené dřevo z Ruska skončilo mimo jiné v Česku. Obvinila také švédský nábytkářský řetězec IKEA, že s nelegálním dřevem operuje. Ministerstvo zemědělství pro Blesk Zprávy uvedlo, že informaci o dodávkách do tuzemska lze těžko potvrdit.

Earthsight se problému věnovalo v analýze nazvané Taiga King. Podle ní více než 100 000 tun dřeva vytěženého nelegálně v ruském regionu Chabarovský kraj skončilo v Evropě skrze společnost BM Group, vlastněnou ruským oligarchou Alexanderem Pudovkinem. Ten byl v roce 2019 ve své domovině zatčen a aktuálně je společně s dvěma úředníky vyšetřován kvůli podezření ze zneužití pravomocí. Pudovkin je měl podplácet a oni mu výměnou za to měli těžbu umožňovat.

Firma měla tu výhodu, že se nacházela na ruském seznamu „prioritních investičních projektů“, takže dřevařské zakázky získávala bez veřejných soutěží. „Pudovkinova BM Group tuto možnost podojila, co to šlo,“ uvádí analýza. Mezi lety 2008 a 2017 se jí dařilo ročně vytěžit dva miliony stromů, čímž se dostala mezi největší světové firmy tohoto typu. To jí ovšem nestačilo, a tak se do těžby pustila i její přidružená společnost Asia Les, která podle vyšetřovatelů vytěžila nelegálně 600 tisíc kubíků dřeva. A když se na to přišlo, export odklonila na sesterskou firmu Logistic Les.

Podle odhadů se podařilo BM Group zdevastovat prostor o velikosti zhruba celého Londýna. To navíc v regionu, který je mimořádně ekologicky ceněný – tajga neboli severské boreální lesy jsou významný ekosystém, který je domovem desítek druhů ohrožených zvířat, včetně medvědů, vlků, rysů, sobů a losů. Ale nejde jen o zvířata, přítomné modříny, smrky a další zadržují vysoké množství oxidu uhličitého, což je důležité v kontextu klimatických změn. Podle studie Kanadské boreální iniciativy (tajga se objevuje především v Rusku a Kanadě) zadržují tyto lesy dokonce 22 procent veškerého světového CO 2 , více než tropické pralesy.

Měly s obchodem přestat, ale nepřestaly

Nejde tedy jen o aspekt nelegálního obchodování, ale ničení vzácné přírody. Earthsight uvádí, že dřevo vytěžené načerno v tajze nakoupily především čínské, japonské a evropské firmy, které jej použily mimo jiné k výrobě nábytku. V Evropě největší zastoupení mělo Německo, ale dřevo skončilo také v Rakousku, Estonsku, Belgii, Švédsko, Dánsku, Litvě, Švédsku, Lotyšsku, Slovensku a Česku. Jeho hodnota se pohybovala mezi 59 a 316 miliony eur.

Organizace rovněž podotýká, že mnoho evropských firem pokračovalo v obchodování s BM Group i poté, co skandál v roce 2019 v Rusku propukl a bylo jasné, že dřevo nemá křišťálově čistý původ. V současnosti BM Group ztratilo status „prioritně investičního projektu“ a dřevo těží – alespoň to tak vypadá – již jen v povolených oblastech, přičemž si stále drží certifikát PEFC. Asia Les ho ztratilo.

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) je mezinárodní známka dřeva, která zaručuje, že bylo vytěženo udržitelně. Pokud ho najdete například na židli nebo stole, měli byste mít jistotu, že všechny firmy, které se podílely na výrobě, tak učinily s úctou k přírodě. Nutno dodat, že PEFC po zjištěních Earthsight loni v říjnu rozhodlo, že na BM Group podá stížnost.

Ministerstvo: Dodávky dřeva z Ruska rostou

České ministerstvo zemědělství tvrdí, že se podobné informace, jako jestli se nelegální dřevo z Ruska do Česka opravdu dostalo, špatně ověřují, když nejsou jmenovány konkrétní firmy. „V prosincové zprávě neziskové organizace Earthsight je ČR uvedena pouze v obecné rovině v souvislosti s prodeji společnosti BM Group. Nejsou zmíněny konkrétní hospodářské subjekty, které měly toto nelegálně vytěžené dříví na trh v ČR uvést,“ vysvětluje pro Blesk Zprávy mluvčí resortu Vojtěch Bílý.

Bílý nicméně říká, že import dřeva do Česka podléhá kontrolám, které provádí Ústav pro hospodářskou úpravu lesů na základě analýzy rizika. „Ty se zaměřují na vedení tzv. systému náležité péče, který minimalizuje riziko uvedení nelegálně vytěženého dříví na trh, nikoliv na konkrétní dodávky (dovozy) dřevařských výrobků. V případě zjištěných nedostatků je záležitost předána příslušnému krajskému úřadu k zahájení řízení o přestupku,“ osvětlil Bílý.

Podle dat resortu v posledních letech objem dovozu dřeva a dřevařských výrobků z Ruska do Česka roste. Zatímco v roce 2014 to bylo 57 tisíc run, v roce 2019 už 82 tisíc tun. Stejně tak vzrostl počet dodávek – 2835 v roce 2014 versus 4447 v roce 2019. „Proto se kontroly zaměřují i na hospodářské subjekty, které uvádějí na trh dřevo pocházející z Ruska. Z plánu kontrol 2019 bylo z celkového počtu 65 kontrol dovozu v plánu 10 subjektů dovozu z Ruska. Z plánu kontrol 2020 bylo z celkového počtu 79 kontrol dovozu v plánu 10 subjektů s dovozem z Ruska. Dvě kontroly skončily předáním podnětu krajskému úřadu k dalšímu řízení,“ popsal mluvčí s tím, že nové informace zohlední ministerstvo při přípravě plánů na rok 2021.

Evropa chce přitvrdit

Na legislativní úrovni problematiku upravuje zákon o uvádění dřeva na trh. Ten byl v roce 2019 novelizován, aby lépe pokryl evropská nařízení týkající se dodávek tohoto materiálu. Upraveny byly systémy kontrol se zaměřením na právě rizikové oblasti, kde dochází k vysoké míře nelegálních těžeb.

Evropské unii ale stávající zákony nestačí a chce jít dál. Tvrdší postihy a ještě přísnější kontroly na hranicích mají být obsažené ve strategii pro lesnictví, kterou chce Evropská komise představit začátkem letošního roku. „Cílem je zastavit produkci výrobků, které přispívají ke ztrátám a likvidaci lesů. V tomto ohledu chce parlament podrobit systematickému zkoumání i obchodní dohody - důležitý je hlavně aspekt jejich dopadu na stav lesů, biologickou rozmanitost a lidská práva,“ stojí ve zprávě Evropského parlamentu z prosince 2020.

„Nelegální těžba dřeva tento problém (ztrátu lesů, pozn. red.) ještě zhoršuje - stále platí za hlavní příčinu odlesňování nejen v EU, ale po celém světě. A to navzdory existenci předpisů pro prosazování práva, správy a obchodu v oblasti lesnictví (tzv. FLEGT - Forest Law Enforcement Governance and Trade),“ uvádí dále EP. K monitorování lesů navrhuje použít mimo jiné satelitní systém Galileo, jenž sídlí v Praze.

Česko jako pašerácká stezka a skandál IKEA

Rozsah problému ukazuje fakt, že analýza Taiga King není zdaleka jediná. A dokonce není jediná, která zmiňuje Česko. Například nezisková organizace Environmental Investigation Agency (EIA) v květnu loňského roku upozornila, že skrze chorvatskou dřevařskou firmu byl do Evropské unie propašován myanmarský teak v hodnotě jednoho milionu dolarů. To je luxusní dřevo, které se používá hlavně v námořním průmyslu, například k výrobě jachet, a v Myanmaru se často těží nelegálně.

Vstupní zemí tohoto materiálu do EU mělo být Česko, odkud se teak dostal do Nizozemí. Celé schéma nakonec odhalila tamní policie, na zátahu se podílely i české orgány. Proč pašeráci zvolili zrovna naší zemi? Organizace Forrest Trends podotýká, že zatímco ve většině Evropy se dodávky teaku utlumují, v Česku, Itálii, Chorvatsku a Řecku v posledních letech vzrostly o 500 procent.

Kritika se navíc nevyhnula ani takovým gigantům, jako je švédský nábytkářský řetězec IKEA. Earthsight v rámci odlišeného vyšetřování uvedl, že firma používá k výrobě produktů dřevo nelegálně vytěžené v Ukrajinských Karpatech, domově ohrožených druhů rysa a medvěda. Těžbu má provádět společnost VGSM, jeden z dodavatelů IKEA. Příběh je dlouhý a obsahuje hodně paralel s BM Group, takže není třeba jej rozvádět, stačí jen zmínit, že roli opět hrálo podplácení úřadů a pochybně získaná povolení k těžbě, kterou firma prováděla i během loňského jarního „covidového“ lockdownu.

IKEA pochybení odmítla a popírá, že by nelegální dřevo z Ukrajiny využívala. Odkazuje v této souvislosti na nezávislý audit, který si nechala vytvořit, a fakt, že dřevo, se kterým pracuje, má certifikát FSC (další značka udržitelnosti dřevařských výrobků). Všechno „ikeácké“ dřevo z Ukrajiny má certifikát FSC, aktivisté proto upozorňují, že problém není ani tolik IKEA jako fakt, že VGSM dokázala dodávat dřevo s certifikátem, byť bylo ilegální.

Kvůli podobným nedokonalostem značku FSC před lety opustila například organizace Greenpeace. IKEA (největší odběratel dřeva na světě) po skandálu uvedla, že podpoří snahy o zlepšení tohoto certifikátu.