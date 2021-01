Poslední den loňského roku cestovka zveřejnila prohlášení o tom, jak ji negativně zasáhla pandemie covidu 19, která ovlivnila i jednání o pojištění proti úpadku na letošní rok. To podle českého práva musí mít každá cestovní kancelář a FIRO-tour se proto dočasně přeměnila v cestovní agenturu.

Poukazy neberou

„Pro klienty, kteří mají zakoupený zájezd před 31. prosincem, se nic nemění. Jejich zájezdy jsou i nadále pojištěné a s jejich realizací není žádný problém,“ řekla Blesku mluvčí FIRO-tour Lucie Frnochová. Poukazy vydané jako náhrada za loni zrušené zájezdy podle ní zůstávají v platnosti a jsou pojištěné. „V tuto chvíli ale nemůžeme měnit poukazy za zájezdy, protože poukaz je vlastně ceninou, ne smlouvou o zájezdu,“ vysvětlila Frnochová.

Do ledna jasno?

Lidem, kteří mají voucher, ale ještě si za něj nekoupili nový zájezd, tak nyní zřejmě nezbývá než čekat. „Počítáme s tím, že během ledna bude dořešen vstup strategického investora a s tím i prodloužení pojištění,“ ujišťuje Frnochová. Pak by společnost opět mohla prodávat i nové zájezdy.

Problémy už v létě

Už v srpnu soud vyhlásil mimořádné moratorium po dobu tří měsíců, během kterých věřitelé po cestovní kanceláři FIRO-tour nemohli žádat splácení dluhů. „Během moratoria se nám podařilo zahájit jednání o vstupu strategického investora, což posléze zpomalila druhá vlna pandemie. Proto jsme ho museli ještě o tři měsíce prodloužit,“ uvedla Lucie Frnochová.

Jan Papež: Rozhodnout má ministerstvo

„Ministerstvo pro místní rozvoj pro tuto situaci nevydalo žádný manuál, kterého by se mohly cestovní kanceláře přeměněné na agentury držet. V případě cestovních smluv agentura smí ještě zájezd, který prodala jako cestovní kancelář, uspořádat, ale u voucherů se na takový případ zapomnělo,“ řekl Blesku Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří.

„Pokud ministerstvo rozhodne, že cestovní agentura vzniklá z cestovní kanceláře nemá právo zájezd vytvořit, musí také říci, co se tedy má stát,“ doplnil Papež. Dle ministerstva se cestovní kancelář může domluvit s jinou, která její poukazy přijala a vyměnila za své zájezdy. Nadále platí ochranná doba do 31. srpna. „Po skončení ochranné doby by hodnota poukazů zákazníkům měla být vyplacena v penězích,“ uvedl mluvčí resortu Vilém Frček.

Video Těžké léto cestovek: Papež o koronaviru, Řecku i hrozbě krachů - Jakub Veinlich, Aleš Brunclík

Co jsou vouchery?

Za loňské zájezdy, které musely být kvůli koronakrizi zrušeny, vydávaly cestovní kanceláře poukazy podle zvláštního zákona přezdívaného lex voucher. Ty jsou platné až do 31. srpna letošního roku. Pokud si za ně lidé do tohoto data nový zájezd nekoupí, cestovky jim mají vrátit peníze. Senioři nad 65 let a další měli výjimku a mohli peníze dostat rovnou.

Skončila i na Slovensku

Koncem prosince ohlásila pozastavení činnosti i slovenská FIRO-tour. „Souvislost tam přímo není, slovenská kancelář se dostala do podobné situace s pojištěním, ale obě tyto kanceláře fungovaly jako oddělené společnosti, takže tam se nás to nikterak nedotýká,“ uvedla Lucie Frnochová. Hodnota voucherů českých klientů FIRO-tour dohromady činí desítky milionů korun.