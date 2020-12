Opakování je matkou moudrosti, a tak se jako každý rok objevují před Vánoci prosby expertů, aby se Češi nezadlužovali kvůli dárkům. Opětovně se do výzvy zapojil i poslanec Patrik Nacher (ANO), který oživuje i desatero, jak přežít Vánoce bez dluhů a případně, jak si nevyšlapat cestu do krachu.

„Neberte si půjčky na vánoční dary,“ věta, kterou kdy řekl nejspíše každý dluhový poradce nebo i dobrý přítel. V Česku si podle posledního průzkumu společnosti KRUK vzal v období Vánoc půjčku každý dvacátý. Aktuálně pak 92 % českých domácností pořizuje dárky a výzdobu z běžných příjmu a úspor. Zbytek ale ze zoufalství zamíří do banky a v horším případě k lichvářům.

Půjčkou k radosti dětí

Vzhledem ke koronakrizi se Češi v tomto roce mohli zadlužit i kvůli nedostatku financí na nájem. A nyní stresující období vyvrcholí právě Vánocemi. „Lidé se musi snažit nepodlehnout emocím a impulsivním nákupům,“ míní poslanec Patrik Nacher (ANO), který v období adventu vydal návod Jak na Vánoce bez dluhů. První z deseti pravidel cílí na již řečené: Neberte si půjčky na vánoční dary.

„Letošní Vánoce mají být o uklidnění, o rodině a ne o dárcích. Já obdobné rady vydávám každý rok, ale letos je opravdu jedinou základní radou, aby si lidé prostě nepůjčovali,“ dodává pro Blesk Zprávy Nacher.

Většinou sahají po úvěrech zoufalí rodiče. „Já jsem během své praxe nepotkala s lidmi, kteří se zadlužili na Vánoce, ale je samozřejmě otázkou, zdali to přiznali. Kdy si ale lidé půjčují, je ve spojení s dětmi. Půjčují si, aby dítě oblékli, aby i třeba nebylo šikanované. Aby ho poslali na hory i mu třeba udělali radost,“ komentuje pro Blesk Zprávy dluhová poradkyně Barbora Halířová.

A průzkumy jí dávají za pravdu. „Na vánoční přípravy a dárky berou úvěr hlavně domácnosti s více osobami, především pak rodiny se třemi a více dětmi, kdy se na Vánoce zadluží více než čtvrtina takových domácností,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Halířová: Pozor na nucení do půjčky

Motivace udělat radost dítěti je silným tahákem. Toho mohou využít lichváři i neznačkové nebankovní úvěrové instituce. Druhou radou v desateru je tak vybírat vhodného věřitele - tedy poskytovale půjčky, když už se pro půjčku tak jako tak rozhodneme. „Pokud si už úvěr musím vzít - připomínám, že musíme jen umřít a platit daně- tak od seriózních institutů. Jsou tu banky, družstevní záložny a značkové nebankovní úvěrové instituce,“ uvádí k tomu Nacher.

Nadále ale zdůrazňuje, že je lepší si půjčku prostě nebrat. Podle Halířové však svátky přináší silnou reklamní „masáž“ na půjčky. „Je to těžké, pořád to někde doporučují a běží to v televizi. Máte až hloupý pocit, že jste si nepůjčili. Ozývají se vám i banky. Je nutné tak lidi varovat. Varovné je především to, pokud se vám ozývají poskytovatelé půjček opakovaně,“ zmiňuje Halířová během rozhovoru pro Blesk Zprávy.

Pokud ale tlak rodiny neustojí, vždy se musí nad svou půjčkou opravdu řádně zamyslet. „Pokud mi nechtějí půjčit, nikam dál nejdu, neboť zřejmě nejsem úvěruschopný (…) Když už si chci půjčit, jsem úvěruschopný a sehnal jsem vhodný produkt, lze to stejně lehce porovnávat s ostatní nabídkou, jako u jakéhokoliv jiného produktu,“ radí Nacher.

Video Ministryně Schillerová radí, co koupit k Vánocům - Twitter Aleny Schillerové

Nacher v desateru zmiňuje RPSN - tedy Roční procentní sazbu nákladů.„Porovnávání úvěrových produktů je paradoxně srozumitelnější a jasnější, než u spotřebitelského zboží. Jde o celkové náklady za úvěr vyjádřené ročně v procentech, zatímco u ceny zboží nic takového neexistuje,“ uvádí.

Nacher i další experti se ale neustále během svých rad vrací k prvnímu bodu. Po svátcích totiž dluh setrvá, zatímco radost z dárku pomalu klesá. Na závěr desatera tak Nacher uvádí, že je dobré si pak od nového roku pořádně uspořádat finance, aby se člověk na konci roku opětovně nedostal do stejného problému. „Hlavně si nepůjčujte na splacení původního úvěru z Vánoc. To se dostanete do dluhové spirály,“ uvádí.

Zabaví insolvenční správce i ponožky?

Blesk Zprávy se kromě desatera zaměřily i na ty, kteří již dluhy mají. Případně jsou nyní v insolvenci - tedy v procesu oddlužení. Ti totiž musí svému správci nahlašovat finanční i materiální dary a prostředky. Zůstává jim jen předem danné minimum.

Podle Halířové ale není typické, že by někomu byla darovaná například drahá televize, nebo hodně vysoký finanční dar. O ponožky se pak bát nemusíme dodává s úsměvem. „Navíc je to vždy jednotlivec od jednotlivce a základem je komunikace s insolvenčním správcem,“ míní Halířová.

Nevíte jak na své dluhy? Podívejte, kdo vám může pomoci zde.