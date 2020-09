Dosud zákon zakazoval pouze drezuru několika vybraných druhů zvířat narozených po roce 2004, například primátů, nosorožců, hrochů nebo žiraf. Drezuru také nemohli podstupovat ploutvonožci a kytovci, přičemž delfínovité druhy měly výjimku. Nově se zákaz vztahuje na všechna nově narozená divoká zvířata v cirkusech.

Návrh vzešel z pera poslance TOP 09 Františka Váchy a schvalování předcházela několikaměsíční kampaň po celé republice, v rámci které se organizace OBRAZ – Obránci zvířat snažila upozornit, že drezura divokých zvířat nemá v moderní společnosti co dělat. Do kampaně se zapojilo i několik celebrit.

„Jsem opravdu rád, že Poslanecká sněmovna přistoupila k tomuto kroku. Využívání divokých druhů zvířat v cirkusech by v 21. století opravdu nemělo mít místo. Naopak je potřeba se spíše zaměřit na jejich ochranu a pouze za tímto účelem je také chovat,“ komentoval schválení zákona Vácha. Pro legislativní úpravu hlasovalo 66 poslanců, proti byli 2 a 33 se hlasování zdrželo.

Aktivisté při diskuzích o zákazu drezury argumentovali mimo jiné stanoviskem České asociace veterinárních lékařů volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (CAZWV) ze začátku roku, která se připojila k názoru, že praktika by měla skončit, protože využívání zvířat za účelem zábavy a kultury podle nich není správné. Ve stejném duchu se vyjádřil i šéf Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas nebo předseda Národní sítě záchranných stanic ČR Petr Orel.

Zástupci Obránců zvířat jsou proto ze schválení zákazu nadšeni. „Vnímáme rozhodnutí Poslanecké sněmovny jako velký úspěch. Jsme rádi, že poslanci a poslankyně vyslyšeli názory řady odborníků a veřejnosti a udělali rozhodnutí, které je celosvětovým trendem. Přijatý zákon vnímáme jako kompromis, který umožní cirkusům dál fungovat, ale zároveň zastavuje zneužívání dalších jedinců divokých zvířat,“ uvedla Anna Bernátková za organizaci.

Cirkus Humberto: Ideologie postavená na dezinformacích

Cirkusy ale už tak nadšeny nejsou. Založily platformu Cirkusy společně, v rámci které se snaží vysvětlit, že k žádnému týrání zvířat kvůli jejich podnikání nedochází. Nejvíce jim vadí, že všichni o zákaze drezury mluví, ale žádný poslanec se osobně nezašel na chov podívat. Podle nich by zjistili, že je všechno v naprostém pořádku. I nyní totiž existují pravidla, jak se zvířaty zacházet a pravidelně je kontroluje veterinární správa.

„Už dlouhou dobu upozorňujeme na skutečnost, že k zákazu cirkusů u nás neexistují žádné relevantní argumenty. Jedna věc je názor jednotlivce a jeho svobodná vůle cirkus navštívit či nenavštívit, druhá je pak snaha postavit cirkusy mimo zákon na úrovni parlamentu. V takovém případě bychom očekávali nějaké logické a faktické zdůvodnění,“ uvedli zástupci cirkusů. Zákaz drezury divokých zvířat považují za jeden z kroků, jak cirkusy v Česku úplně zrušit.

„Očekávali bychom, že se do cirkusu přijde někdo z poslanců podívat, aby se přesvědčil, jak se zvířata skutečně mají. Omyl. Ani předkladatel pozměňovacích návrhů, které nám mají chov zvířat znemožnit, si k nám cestu nenašel. Fotku s protestujícími extrémisty šířícími cíleně dezinformace si však před cirkusem udělal. Stačilo udělat pár kroků a mohli jsme se sejít. Nestáli jsme mu za to. V jeho očích jsme póvl, obyčejní cirkusáci,“ pokračovali.

Podle zástupců cirkusů zašla situace tak daleko, že se stávají oběťmi útoků ze strany agresivních aktivistů. Na řádění vandalů si postěžoval například Cirkus Jo-JOO. „Když dochází argumenty, je nutné se pustit do destrukce a ničení… takto dopadly v Brně naše poutače po pouhých dvou dnech,“ napsal k fotografii kompletně zničených propagačních materiálů.

Cirkus Humberto proto vyzývá lidi, aby šli k volbám do Senátu, které se konají příští týden a hlasovali pro politiky, kteří zákaz drezury nepodporují. Právě podpis Senátu a prezidenta Miloše Zemana ještě zbývá před tím, než začne úprava finálně platit.

Zároveň se cirkus ostře pustil do TOP 09. „Zrůdná propaganda šířená demagogy z TOP 09 nesmí vyhrát. Kdysi konzervativní pravicová strana hlásící se k odkazu Václava Havla se posunula k ideologii postavené na dezinformacích. A takovou stranu se nezdráháme označit za extrémistickou,“ uvedl Cirkus Humberto.

Nespokojení byli i filmaři a sokolníci

Proti zákonu se před jeho schválením vyjadřovali i lidé z filmové branže, sokolnictví a chovatelé exotických druhů. Zákaz drezury divokých zvířat podle prvního návrhu de facto znamenal i konec zvířat ve filmu, protože bez určité formy speciálního zacházení není možné se zvířaty nic natáčet. Toto zacházení ale často znamená jen to, že zvíře za vykonání určitého povelu dostane piškot.

Sokolnictví nakonec dostalo explicitní výjimku, zákon pak podle Váchy neomezuje ani chovatele exotických zvířat. „Není pravda, že by novela ohrozila soukromé chovy exotických zvířat a jejich zážitkové a vzdělávací programy. Ty jsou orientované na předvádění přirozeného chování zvířat v jejich domovském prostředí. Ano, pokud by drezurovali své svěřence k předvádění cirkusových kousků, pak to mají nově zakázané,“ vysvětloval tento týden poslanec.

Zákaz drezury divokých zvířat aktuálně platí v 15 evropských zemích. Je mezi nimi například Rakousko, Řecko nebo Belgie. Výrazná omezení také v nedávné době začala platit na Slovensku.