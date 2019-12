Kolik si vydělá artista a jak poznáte dobrý cirkus? Jiří Berousek ml. se rozhodl skoncovat s kočováním a Blesk Zprávám prozradil tajemství podnikání „světských“. Možná by se vám líbila práce s exotickými zvířaty a u Berousků zrovna někoho takového hledají. Zjišťovali jsme, co to obnáší. Principál přivezl z africké Keni šest artistů. „Oni jsou fakt gumoví. Mají v těch nohách strašný péra,“ pochlubil se Blesk Zprávám.

Co dělá cirkus cirkusem? Vyjmenujte základní pilíře, bez kterých si správné vystoupení nedokážete představit.

Klaun, na prvním místě. Bez zvířat si to vůbec nedokážu představit. A samozřejmě musí být artisté. Ale nejdůležitější jsou piliny v manéži.

Piliny?

Ano, jakmile v cirkuse nejsou piliny, tak s ním něco není v pořádku. Vy si to možná neuvědomujete, ale do manéže patří vůně pilin, ta je důležitá a bez ní to prostě není cirkus. Navíc mají svoje praktické odůvodnění: jsou bílé, takže manéž vypadá velmi čistě, zvířatům to na nich neklouže, i když je půda vlhká, a artisté mají měkčí doskok.

Lidé z manéže

Jak se shání „cirkusák“?

Existují agentury úplně stejné jako jsou ty modelingové. Oslovíte je s požadavkem, jaké vystoupení potřebujete. A ony vám pak pošlou portfolia artistů s linky na jejich vystoupení třeba na youtube. Pak jsou artisté, kteří s agenturami nespolupracují. Najdete je na internetu a napíšete jim, nebo oni napíší vám.

Na kolik si šikovný artista přijde?

Tak to je hodně složitá otázka. Záleží na tom, jak moc ho ten cirkus chce, co má za sebou a jaká má třeba ocenění. Je to jako s modelkami. Několik let se jim daří - a pak dlouho nic. Ale řekněme, že od šesti stovek do pěti tisíc za den. Ovšem těch pět tisíc v Česku nedostane, to musí třeba do Švýcarska nebo do severských zemí, kde se přihlíží k tomu, že je tam i dražší život.

Ruská cirkusová škola bývala vyhlášená, platí to stále?

Rusko velmocí bylo, dneska si myslím, že vládne spíš Ukrajina. Ta má jedny z nejlepších artistů. Moskevská škola byla výborná, ale kyjevská už je lepší. Jenže v Rusku je pro artisty zase víc peněz, jenom v Moskvě mají dva velké stálé cirkusy.

Cirkus Berousek po 101 letech končí s kočováním. | Blesk/Martin Přibyl

Chtějí lidé pracovat v cirkuse?

To je problém, strašný problém. Lidé jsou zhejčkaní. Ti, kteří mají rodinu, s námi nechtějí cestovat. Pak jsou studenti, kteří chtějí brigádu, ale my potřebujeme, aby za námi jezdili, což se jim nelíbí. Takže vám zůstane jedno procento těch, kteří by to dávali, ale ne všichni jsou použitelní. U technického personálu je to fakt dřina, ke zvířatům potřebuji člověka, který k nim bude mít vztah. Kdo chce dělat jenom jako robot, tak je mi úplně na nic.

Tak dáme inzerát - koho sháníte?

Do toho nového parku budeme shánět ošetřovatele k exotickým zvířatům. Ale, jak jsem říkal, musí je mít rád, musí s nimi komunikovat.

Zázrační kluci z Afriky

Jaký byl Váš poslední cirkusový objev?

Několikrát jsem byl v Keni, znám se tam s vládním úředníkem, který má na starosti safari a národní parky. Jednou jsme se spolu byli podívat, jak se dávají vysílačky slonům. A tam jsem se bavil s jedním místním. Říkal mi, že by věděl o šesti šikovných klucích. Tak jsme si plácli. Nejhorší na tom nakonec bylo to úřadování kolem.

Čím byli tak výjimeční?

Jsou to akrobaté, takže dělají salta, pyramidy, hrají si s ohněm. Jsou hodně flexibilní. Když jim řeknete, co chcete, a dáte jim na to dva, tři měsíce, tak se to naučí, oni jsou fakt gumoví. Oni mají v těch nohách strašný péra, takže vyskočí o metr výš než normální člověk.

Artisté z Keni byli pro Jiřího Berouska objev. | Archiv rodiny Berousků

Je vidět, že na ně vzpomínáte rád. Jim se tady líbilo?

To jsou hrozně skromní lidé, jednomu z té skupiny to tady tak přilnulo k srdci, že tu chce být další dva roky. A teď nám tady pomáhá s ošetřováním zvířat. Chce si vydělat nějaké peníze, protože v Keni by dostával tak 1500 korun měsíčně. On tu je šťastnej jako blecha.

A co ti ostatní?

Asi si teď staví v Keni české domky. Když jsme totiž měli pár dní pauzu, tak přišli s tím, že se nudí: „Nebudeme ležet na posteli a chceme vám pomoct.“ Šest afrických kluků tu pracovalo na stavbě. A ono je to bavilo. Říkali, že se toho moc naučili a až přijedou domů, tak si místo těch svých chýší postaví pořádné baráky.

O zvířatech a lidech

Dovedete si představit cirkus bez zvířat?

Nedovedu, zvířata k cirkusu prostě patří. Ano, existuje i takzvaný „nový cirkus“, který teď je hodně populární, ale to je pro mě spíš divadlo.

V posledních letech se hodně mluví o tom, že cirkus by měl být nejlépe úplně bez zvířat...

Je jedna věc, kterou těm zvířatům nemůžeme dát, a to nepopírám. To je volnost. Ale je tu zase spousta věcí, které zvířatům můžeme poskytnout. U nás se zvířata dožívají vyššího věku, protože mají lékařskou péči, pravidelný přísun potravin, jsou očkovaná, odčervená, jsou pod neustálým dozorem, v zimě jsou v teplých stájích.

Mimochodem, na kolik Vás přijde veterinární péče?

Je tu sto deset zvířat a za ty ročně zaplatím asi milion korun.

Nicméně, nebylo by jim ve volné přírodě přeci jenom lépe?

Volně žijící zvíře nemá se zvířetem v lidské péči nic společného, jenom ten vizuální vzhled. Kdybych do volné přírody vypustil zvíře z lidské péče, tak zahyne, protože neumí lovit. Nemělo důvod lovit. Chování je také úplně jiné. Divoké zvíře se člověka bude bát, protože ho nezná, zatímco odchované zvíře tu přítomnost člověka potřebuje.

Cirkus Berousek po 101 letech končí s kočováním. | archiv rodiny Berousků

Byl jste v Keni, zvířata ve volné přírodě jste viděl. Jak to na Vás zapůsobilo?

Ani tam už není ta klasická volná příroda. Jsou to rezervace a národní parky, které jsou uzavřené kvůli ochraně těch zvířat. Proti komu se chrání? Proti lidem. Protože dneska je moderní sportovní lov. A to je špatně. Já vezmu zvířeti život, jenom když je staré, když už se jenom trápí. Ano, potom mu dopřeji důstojný odchod.

Kde zvířata berete Vy?

Budete se divit, ale 70 procent je náš odchov. Neodchováváme třeba slony a koně. V prvním případě máme jenom slonici a u koní se to nevyplatí. Naopak odchováváme oslíky, lamy alpaky, velbloudy, dromedáry, zebry, medvědy.

A co teď naopak sháníte?

Teď do toho parku bychom rádi opičky. Jednáme o pořízení lemurů kata a malp hnědých.

Slonice Maya už je v předdůchodovém věku, budete pořizovat další?

Se slony je problém. Existuje zákon, podle kterého by sloni narození po roce 2020 už vůbec neměli vystupovat. A jestli o tom budeme uvažovat, tak si musíme pořídit zvíře starší.

Máte domov důchodců pro zvířata?

Přímo domov důchodců nemáme, ale všechna zvířata u nás dožívají. Nikdy se nestalo, že bych zvíře dal pryč. Někdo tvrdí, že když doslouží, tak ho zabijeme, ale to jsou lži.

Velké plány

Letos vám kvůli zvířatům stáli před cirkusem aktivisté. Nemáte obavu, že teď budou stát před zábavním parkem v Bylanech?

Nám nevadilo, že tam stáli, pokud neobtěžovali návštěvníky. A to tady nemůžou, protože pozemky před areálem jsou taky naše a na soukromý pozemek nesmí. A další věc je: Z Jakého důvodu by tam stáli. Pro ně byl největší problém, že se zvířata stále stěhují. A to tady absolutně nebude. Tady už nebudou cirkusová zvířata. Budeme k nim přistupovat úplně stejně jako v zoologických zahradách. To by museli protestovat i před nimi.

V květnu nový park otevíráte, ale budou Vám sem chodit lidi?

Toho se nebojím. Dělali jsme si nějaké průzkumy. V České republice je více zábavných parků, i když říkám, že my jim konkurovat nechceme, máme to postavené jinak, ale všechny ty parky fungují. Lidé nemají o víkendu co dělat a klidně pojedou 200 až 300 kilometrů za jednodenní zábavou.