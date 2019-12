Jiří Berousek ml. Blesk Zprávy provedl po svém panství v Bylanech. Je tu zámeček a stáje pro více než 100 zvířat a staveniště na 11 hektarech. „Toto patřilo jednomu ze dvou nejbohatších sedláků ve vsi, který se s tím druhým předháněl, kdo bude mít větší barák,“ říká Jiří Berousek ml. Nakonec jeho rodina koupila také druhý největší velkostatek.

Pohár přetekl

Možná by Berouskovi kočovali dalších sto let, kdyby letos nepřišla kampaň ochránců zvířat. „Šíří o nás lži. Ten pohár už přetekl, je toho moc. Tu práci děláme sedm generací a nenecháme ji špinit a urážet od nějakých náctiletých spratků,“ říká majitel cirkusu. Ale práci se zvířaty vzdát nehodlá. Nejvíc aktivisti kritizovali, že zvířata při přepravě trpí. To teď odpadne – diváci za nimi budou jezdit do Bylan do stálého parku, který vzniká na 11 hektarech jen kousek od rodinného sídla.

Rodina Berousků zuří: Podezřelí jsme teď všichni, "tygří kat" byl jen Ludvík!

Tím, že se cirkus usadí na jednom místě, Berouskova rodina ušetří ročně miliony. Velká část nákladů totiž byla spojena právě s cestováním. „Jenom na silniční dani jsme ročně platili 700 tisíc,“ stěžuje si majitel cirkusu. Samozřejmě další peníze stálo povinné ručení, nafta pro 14 kamionů, pronájem místa... Většinu aut už rodina Berousků prodala. Místo nich nakoupila stavební stroje a buduje zábavní park. „Na konci května to otevřeme,“ řekl majitel cirkusu.

Vánoce s Cibulkou

Jeden film si rodina Berousků o Vánocích nikdy nenechá ujít. Šest medvědů s Cibulkou (1972) je pro ně kultovní záležitost a rodinné video zároveň. Spolu s Lubomírem Lipským, Jiřím Sovákem či Milošem Kopeckým si zde totiž zahrál i Ferdinand Berousek, dědeček současného majitele cirkusu Jiřího Berouska ml. A především na obrazovce diváci uvidí Berouskovic cvičené medvědy, například na motorce se prohání medvědice Rocky.

Boj o zvířata v manéži: Ochránci volají po zákazu, cirkusáci mluví o bludech

Kauza tygří maso

Kauza Ludvíka Berouska, který byl podmíněně odsouzen na dva roky za zabíjení tygrů a obchodování s jejich těly, rodinou otřásl. „Tenkrát nás to málem položilo. Viděl jsem, jak lidé přestávají do cirkusu chodit. Marně jsme vysvětlovali, že to je jiný Berousek, vzdálený bratranec,“ vzpomínal smutně majitel cirkusu. Ten s cirkusem neměl nic společného.

Cirkusová dynastie | Archiv Blesku

101 let pod šapitó

Rodina Berousků vystupovala už před první světovou válkou jako pouliční kejklíři. Šapitó si pořídila v roce 1918 a prvním principálem byl Ignác Berousek. Specialitou byli cvičení poníci a medvědi, což platí dodnes. Znárodnění majetku v roce 1948 se nevyhnulo ani cirkusům. Umělecký tým se rozpadl a rodina přišla i o zvířata. Artisté, drezéři i klauni se stali zaměstnanci státního podniku Československé cirkusy. Pod touto značkou Berouskové procestovali přes 40 zemí a někteří v zahraničí zůstali. To byl případ i otce Jiřího Berouska ml. Ten se v roce 1990 vrátil ze Spojených států a vybudoval od základu vlastní podnik – Národní Cirkus Originál Berousek.