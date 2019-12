Když na přelomu podzimu a zimy v cirkuse naposledy složí šapitó, odjedou najatí artisté domů, jádro zábavního podniku se odebere na zimoviště. „Máme tu asi 110 zvířat: koně, poníky,velbloudy, dromedáry, lamy, alpaky, papoušky, medvědy, zebry, slonici, asi 4 druhy exotických krav ...,“ vyjmenovává Jiří Berousek ml. veškeré zvířecí osazenstvo rodinného sídla v Bylanech. Zimoviště se moc neliší od jakéhokoliv jiného statku, akorát ta zvířata jsou poněkud exotičtější.

Vánoční cirkus u nás „netáhne“

O Vánocích do cirkusu? U nás těžko, ale například v Německu, v Rakousku nebo v Nizozemsku se artisté a drezéři nezastaví ani v prosinci - tam jsou zimní vystoupení tradice. Dokonce existují i štědrovečerní vystoupení. „My jsem to dělali jednou, ale u nás to nemá tradici, takže to nefungovalo. Normálně si nás ale najímají do zahraničí. Letos ovšem budeme doma. To jsou jediné dny, kdy si užijeme trochu té pohody, kdy neděláme,“ říká Berousek.

V rodině je síla

Vánoce je doba, kdy se víc navštěvujeme a jsme víc se svými blízkými - nebo bychom aspoň měli být. „Jsou výjimky, ale v této branži drží rodiny hodně spolu. Myslím, že v tom je naše síla a můžeme dělat věci, které děláme,“ mluví o soudružnosti u Berousků. Letos se jich u štědrovečerní večeře sejde osm a všichni bydlí v jednom velkém domě, skoro zámečku, na návsi v Bylanech. Kromě rodiny Jiřího Berouska ml. tu žije jeho sestra a jejich rodiče.

„U nás v rodině to máme tak nastavené, že bychom staré rodiče nikdy nedali do pečovatelského domu. Naši rodiče nás všechno naučili. Starali se o nás, obětovali nám celý život a to nejmenší je to, že se o ně ve stáří postaráme,“ mluví o soudržnosti současný majitel cirkusu.

Štědrý den začíná ve stáji

Zvířatům je jedno, jaké my lidé máme v kalendáři datum. Chtějí to, na co jsou zvyklá každý den. „Ráno vstaneme, nakrmíme zvířata. Co dodržujeme jako tradici, že i ona u nás mají štědrovečerní večeři. I když si myslím, že to nevnímají. Jenže manželka, že to tak řeknu, je tak trošku magor, takže jim dělá i výzdobičku,“ řekl Blesk Zprávám Berousek.

Při složení jídelníčku nám ale vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Je to totiž kalorická bomba: vánočky, cukr, mrkev, každý medvěd dostane kilo medu, piškoty, čokolády, oříšky. Každý rok se prý Jiří Berousek bojí, že jim z toho bude špatně, ale nikdy se to nestalo, tedy zatím.

Přes den je čas dívat se na filmy a na pohádky. Ty u Berousků milují. Ovšem nejoblíbenější je film Šest medvědů s Cibukou (1972). Právě cvičení medvědi v něm hrají hlavní roli a všechny drezíroval dědeček současného majitele Ferdinand Berousek.

Vánoce bez dárků

Když se podíváte na velký, pěkně opravený dům a rozsáhlé stáje, tak vás napadne: tady asi chodí hodně bohatý Ježíšek. Jenže k dospělým tu nechodí vůbec žádný. „My si dárky nedáváme. Víte jak to bývá? To se něco koupilo, pak se to nelíbilo. Takže když už jsme byli větší děti, 15 až 18, dávali nám rodiče do obálky peníze. No a pak jsme to v jednu chvíli uťali a řekli jsme ne, dostávat dárky budou jenom děti,“ vysvětlil Blesku.

Ovšem na druhé straně být dítětem u Berousků vůbec není špatné. Zatím mají tři. A na nich se opravdu nešetří - navíc v rozvětvené cirkusové rodině je spousta strýčků a tetiček. „Když se kouknu na fotky, tak si říkám, že by to byly dárky pro celou mateřskou školu,“ říká Berousek. Štědrovečerní tabule je „u světských“ stejná jako všude jinde: ryba, řízky a bramborový salát.

V příštích letech si rodina takových Vánoc užije víc. Jak Blesk Zprávy informovaly, po více než sto letech s kočováním končí. Místo toho bude provozovat v Bylanech zábavní park, takže do práce to všichni budou mít doslova pár metrů přes náves.

I když se to v tom nákupním shonu občas ztrácí, jsou Vánoce svátky církevní, proto jsme se Jiřího Berouska zeptali i na to, jak jsou na tom u nich doma s vírou: „Jsem katolík. U nás jsme křtění všichni a kostelík máme přímo u nás ve vsi.“