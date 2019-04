Kauza tygřích jatek spěje k závěru: Berousek vinu odmítá, všech 200 zvířat chce nabídnout státu!

"Dnes všichni ti lidé, co mě znali jako někoho, jak jsem byl kapacita, tak dnes jsem ten nejhorší člověk na světě. Ze mě udělali největšího vyvrhela v lidské společnosti," řekl dnes osmašedesátiletý Berousek novinářům. Vadí mu, že byl veřejností odsouzen dříve, než rozhodl soud. Přišel i o několik filmových natáčení či vystupování v muzikálu Carmen. Tygří jatka opět u soudu: Veterináři podepisovali úmrtí, i když zvíře neviděli

"Hrál jsem tam se synem, měli jsme tam takovou maringotku, kouzelnickou šou. Do maringotky vlezla Lucie Bílá, zmizela a místo ní tam byl bílý lev. Dvacet lvů se vystřídalo za těch 11 let," uvedl Berousek. To, že přišel o zakázky, má podle něj značný vliv i na zajištění dostatku peněz pro potřeby zvířat. Zvažuje proto, že je nabídne zdarma státu. Berousek se před soudem hájí tím, že žádný zákon neporušil a na jím chované šelmy se nevztahuje stejná ochrana jako u těch z volné přírody. Takové podle svých slov nikdy neměl. Za neoprávněné nakládání s chráněnými zvířaty hrozí jemu i dalším dvěma obžalovaným trest do pěti let vězení. Podle obžaloby šlo o organizovanou skupinu.

Berousek podle státního zástupce mrtvé tygry dodával ke zpracování šestatřicetiletému preparátorovi Miloši Hrozínkovi. Hotové produkty zpracované z tygřích těl podle obžaloby prodával Xuan Vu Le, mimo jiné v pražské tržnici Sapa. Podle zjištění policie preparátor tygří těla zpracovával na masox nebo například tygří víno, které jsou ve vietnamské komunitě žádané, a proto dobře zpeněžitelné. Berousek znal jen Hrozínka a tvrdí, že nevěděl, co se dělo s mrtvými těly šelem. Uhynulá zvířata mu dával k preparaci, pokud se dala kůže zachránit.

Vše bylo podle něj legální. Hrozínek mu měl jen uschovat kůži a maso mělo sloužit jako krmení pro ryby či slepice. Porušení zákona odmítají i Hrozínek a Vietnamec, který k soudu nechodí. V případu jsou posuzované tři úhyny tygrů z loňska. Obžalovaní odmítají, že by je zabili, aby z toho měli finanční prospěch. U preparátora našli policisté mrtvého tygra střeleného do oka a krku, aby střela neporušila cennou kůži. Šlo o samce, který předtím zabil tři samice.