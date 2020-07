Staré cirkusové maringotky jsou vzácnost, ty nejhezčí skončily za hranicemi. Skoro hrozilo, že se na ně budeme dívat jen v seriálu Humberto. „Já jsem se v takové narodil, když naši byli na štaci,“ říká Hynek Navrátil st. a zavzpomínal, jak se cirkusákům žilo za socialismu. A jeho syn nám prozradil, kolik stojí nejluxusnější maringotka - byl by za ni barák v Praze.

Na dvoře cirkusové rodiny Navrátilů ve Staré Lysé stojí tři maringotky. „Přesně vám to neřeknu, ale jedné bude sto let určitě,“ říká nám ředitel cirkusu Hynek Navrátil st. Ta s loukoťovými koly se mohla klidně potkat s Eduardem Bassem, který o světě pod šapitó napsal román a vymyslel i název Humberto.

Podle úspěšné knihy vznikl také úspěšný seriál. Dnešnímu řediteli cirkusu tenkrát bylo 29 let. „Ty scény se lvy dělal brácha, já tam byl jako asistent. A ještě na tom dělal Honza Málek,“ zavzpomínal pro Blesk Zprávy. I když před pár dny oslavil 61. narozeniny, stále jezdí v maringotce, za pár dní ho můžete vidět pod šapitó cirkusu Humberto jako drezéra šelem.

„Vyč*raní“ Němci vykoupili české maringotky

Pěkná maringotka je dneska vzácnost. Ty nejhezčí skončily v zahraničí. „Po revoluci Němci vyč*raní 95 procent těch velkých, pěkných skoupili. Něco skončilo v muzeích, další můžete vidět u jejich kolotočů. Tenkrát se to u nás cenilo tak na 30.000 a oni dali klidně padesát,“ říká Navrátil st. s tím, že dneska by ty maringotky všichni rádi dostali zpátky, ale nikdo už je neprodá.

I ve špatném stavu dneska stojí stará cirkusová maringotka 85.000 a stejně ji neseženete.

Cirkusová rodina dřív a dnes - otec a syn Navrátilové | ARCHIV BLESKU

Nejmenší maringotky měřily čtyři metry, ty nejdelší až devět. „Víte, jak se vyráběly? To se nejdřív na zemi udělaly stěny a pak to dělníci poskládali jako krabici," vzpomínal Navrátil st. Nejlepší se podle něj vyráběly v Kladně a potom v nedalekém Buštěhradě, obě firmy se v konkurenčním boji předháněly, kdo nabídne větší pohodlí. Jeho syn a kolega v manéži k tomu dodává: „Prý to tenkrát u cirkusu bylo stejné, jako když se dneska lidi hádají, jaké auto je lepší - v tomhle případě jestli Kladno, nebo Buštěhrad. Další výroba byla v Brandýse nad Labem, ale ta už tak kvalitní nebyla.

Díváme se dovnitř maringotky. Vypadá to strašidelně - trochu jako vyklizená kůlna před zbouráním. „Sem přijde nábytek, sem dáme fotky svých předků. Postavíme ji před vchod, aby se lidi mohli podívat, jak se žilo u cirkusu,“ živelně nám vysvětluje Navrátil ml., jako kdyby tam to zařízení už skoro bylo.

Rekonstrukce maringotky přijde přibližně na 100.000. A to je bez zařízení, které bude ještě dražší. Maringotky by měly opravené za pár měsíců, stanou se totiž atrakcí podzimního turné cirkusu Humberto.

Drsný život cirkusáka

V dobách, kdy se odehrává seriál cirkus Humberto, bydleli všichni „světští“ v maringotkách celý rok - v létě tam bylo horko, v zimě na zmrznutí. Dřevěné vozy pamatuje i Navrátil st. „Vždyť já jsem se v takové narodil, když naši byli na štaci,“ svěřil se Blesk Zprávám.

A vůbec neplatilo, že každá rodina měla vlastní maringotku - ty totiž byly půlené. „Já s bráchou jsem spal nahoře na palandě, máma s tátou dole. Nějaké automatické pračky? Na to můžete zapomenout. Pralo se na valše a toalety byly venku,“ vzpomínal starší Navrátil na dětství.

Lidé z maringotek to měli těžké s bydlením vždycky - tedy i za éry socialismu. Podle úřadů půl roku vlastně žádné bydlení nepotřebovali, takže v seznamu bytového úřadu (OPBH) byli stále na konci. Například rodina Navrátilova měla žádost o byt podanou 20 let - marně.

„Cirkusové rodiny, které neměly byt, žily v Počernicích na místě, kterému jsme říkali ´koncentrák´. Tam bylo asi 60 až 80 rodin. A když se to v zimě sjelo, tak tam všichni bydleli v těch maringotkách. Prostě tam byli koncentrováni,“ vzpomíná Navrátil st. na dětství.

Luxus na čtyřech kolech

Nejkrásnějším maringotkám se říkalo „saloňáky“. Ten v republice mělo jenom pár lidí a v nejluxusnější bydlel ředitel cirkusu Kludský. “To mělo vevnitř šoupací dveře, nábytek byl prosklený, a dokonce to mělo i koupelnu," říká trochu zasněně Navrátil st. Ta maringotka stále existuje a předminulý rok ji od soukromého majitele koupilo město Jirkov. A ne náhodou - rodina Kludských zde měla zimoviště a zaměstnávala spoustu lidí.

“Dneska jsou na to největší machři Italové. U těch jejich přívěsů se dají do stran posunout všechny čtyři stěny, ale také si to nechají zaplatit. Ty nejdražší stojí v přepočtu i 25 milionů korun," říká Hynek Navrátil ml. Sám má o poznání obyčejnější, ale na nepohodlí si nestěžuje. Teplo, elektřina, voda, klimatizace, pračka, lednička, vkusné zařízení ... tohle všechno je samozřejmostí.