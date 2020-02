V děsivý zážitek se proměnilo cirkusové představení na severu Gruzie. Při drezuře tam napadl rys svého trenéra! Zvíře, které bylo na vodítku, se během představení vzepřelo, skočilo na svého cvičitele a drápy se mu zaseklo do hrudi, krku a hlavy. Z hlediště se ozýval křik vyděšených dětí!

K incidentu došlo ve městě Chcinvali v separatistické Jižní Osetii, která leží na severu Gruzie. Na cirkusové představení, kde vystupovala celá řada zvířat včetně krokodýlů, hadů a opic, se přišly podívat hlavně rodiny s dětmi. Show probíhala bez problémů, dokud nepřišlo na řadu číslo s rysem, kterého na vodítku do manéže přivedl cvičitel. Šelma udělala pár cviků a pak začala přešlapovat na vysoké stoličce. Muž ho zatahal za vodítko, aby ho přiměl ke spolupráci, ovšem rys odmítl spolupracovat a nechtěl seskočit. Cvičitel proto zatahal za vodítko větší silou, až se stolička převrátila a rys spadl.

V tu chvíli se šelma rozzuřila a drápy se několikrát ohnala po svém trenérovi. Vystrašení diváci začali zděšením křičet. „Bylo to děsivé. Nebyl tam žádný ochranný plot kolem manéže, kde se vystupovalo,“ uvedla jedna z matek pro britský deník The Sun. Rys ostrými drápy sekl svého cvičitele do hrudníku, krku a hlavy. Jak moc vážná zranění utrpěl, však není jasné.

Podle informací The Sun cirkus, který zrovna objížděl východní Evropu, odmítl incident komentovat. Hrůzné představení však zachytila kamera a video se objevilo na sociálních sítích. Ochránci zvířat se začali bouřit, že se trenér choval k rysovi krutě. „Žádné cirkusy nebudou humánní z jednoho jednoduchého důvodu – trénování jde ruku v ruce s krutostí,“ uvedla aktivistka Irina Novožilová.

