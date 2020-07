Akrobatický kousek v cirkuse v Martině na Slovensku měl děsivou dohru. Trio Alejandros Team předvádělo jedno ze svých nebezpečných čísel s názvem Kolo smrti. Alejandro D. (29), bez jakéhokoliv jištění, přeskakoval zmíněné kolo smrti, jenže to dopadlo špatně! Tragická smrt mašinfíry Martina (†40): Bolestivý vzkaz rodiny na parte! S pohřbem pomohou České dráhy

Zřítil se z jedenácti metrů, a když dopadl, vážně se zranil. „Nechápu, jak se to mohlo stát, máme to nacvičené, vystupujeme s tím dlouho, je to strašný šok,“ popsal pro Nový Čas jeden z bratrů William. „Zlomilo mi to srdce, ležel na zemi, nedýchal, chrčel,“ řekl s pláčem třetí z bratrů Bryan.

Přežil, ale…

Alejandro se štěstím přežil, ale následky byly vážné. Ihned po pádu se mu dostalo rychlé pomoci, v hledišti se totiž nacházela dvojice lékařek. To mu možná zachránilo život. „Polil mě studený pot, neskutečná hrůza, vypadalo to, že je mrtvý. Stačilo, kdyby dopadl o pár centimetrů dál, a udeřil by se do hlavy," sdělil Novému Času majitel cirkusu Antonín Aleš. Sám je z incidentu zničený, nemůže spát a všechno má stále před očima.

Akrobat už je pátým dnem na jednotce intenzivní péče, lékaři mu prý nedávají moc šancí, že se ještě postaví na nohy. Už mu to podle Aleše i oznámili. „S nikým nekomunikuje, jen s bratry. Sedí u něj v nemocnici a pláčou, je to strašná situace,“ dodal majitel.

Čeká na něj dcera

Tři bratři, Alejandro, William a Bryan odešli z Kolumbie do Evropy. V chudé zemi nebyla práce, tak hledali štěstí v zahraničí. Působili tak dlouhých 10 let a vydělané peníze posílali rodinám. Na zraněného akrobata navíc čeká čtyřletá dcera a manželka. „Alejandro je velký bojovník, já věřím, že bude v pořádku,“ doufá William.