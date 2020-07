Beran

Milí Berani, vstup do nového pracovního týdne nebude podle vašich představ a už vůbec ne dle šéfových přání. Máte proříznutou pusu, vše řešíte na poslední chvíli a nějak se vám prostě nedaří. Chtělo by to motivaci, jinak půjdete na kobereček.