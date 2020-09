Alzheimer je strašákem dospělých. Není jen trápením pacienta, který postupně ztrácí sám sebe, je také břemenem pro jeho blízké. Choroba postihuje především osoby ve věku 75 až 89 let, avšak každý desátý nemocný je mladší 65 let.

V Česku je podle odhadů 167 tisíc lidí, kteří se s alzheimerem léčí, což je přibližný počet obyvatel Plzně. Do roku 2050 se podle odborníků počet lidí s touto chorobou zdvojnásobí. „Včasné odhalení nemoci je velice důležité pro další vývoj pacienta. Čím dříve o ní víme, tím lépe dokážeme zpomalit její rozvoj,“ říká prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., vedoucího lékař z Centra pro výzkum, diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci.

Pouze 20 až 30 % pacientů má správnou diagnózu

Zároveň upozorňuje, že ne každá porucha paměti souvisí s Alzheimerovou chorobou. Ta sice bývá nejčastější příčinou demence, ale pouze 20 až 30 % pacientů s ní má správnou diagnózu.

Alzheimerova nemoc není „výsadou“ stáří. Udeřit dokáže i na lidi mnohem mladší. Miha Kastelic (47) je tátou dvou malých synů a býval obchodním ředitelem. Dnes se na to stěží rozpomene.

Krutá diagnóza zasáhla rodinu před třemi lety. „Teprve zpětně si člověk uvědomuje, jak se onemocnění začalo projevovat již předtím. Například manžel zapomněl syna vyzvednout ze školky. Tehdy jsem to brala jako nastavení mužského mozku,“ vzpomíná Mihova manželka Alena Kastelic (40).

„Tady nevidíte světlo na konci tunelu“

Pak ale přišla ztráta zaměstnání, změny nálad i chování, slovní i fyzická agresivita. Stával se jiným člověkem, než jakého si brala. Mysleli si, že Miha trpí depresemi.

Magnetická rezonance ale objevila úbytek mozkové tkáně. „Ta nemoc není jen o ztrátě paměti, ale hlavně o pochopení souvislostí, důsledků toho, co dělám,“ míní Alena. O manžela několik let s pomocí asistentů pečovala doma. Zároveň se starala o syny a chodila do práce.

„Když řešíte jiný problém, tušíte, kdy skončí. Tady nevidíte světlo na konci tunelu, stále musíte měnit strategii,“ říká. Onemocnění přirovnává k běhu maratonu rychlostí sprintu s panem Alzheimerem na zádech. „Snažila jsem se to zvládnout. Myslela jsem na to, že by jednou řekly děti, že jsem se vykašlala na tátu. Pak se mě psycholog zeptal: co by řekly tomu, že jste se vykašlala na ně?“ popisuje jeden z okamžiků, které rozhodly o změně života rodiny.

„Nejhorší je, když zjistíte, že jste na to sama“

Miha je od března v Centru péče Doubrava. Alena i kluci za ním jezdí každý víkend. „S nemocí se dá smířit, ale nejhorší je, když zjistíte, že jste na to sama,“ dodává. Na osud však nežehrá a nelituje se. Naopak se rozhodla využít své zkušenosti a pomoci ostatním, kterým teprve alzheimer vstoupil do cesty.

„Na Facebooku jsem založila stránku Pracuji, Pečuji a Pomáhám. Je tam můj příběh, mé zkušenosti a ráda lidem předám kontakty na instituce, které jim pomohou, aby nemuseli prošlapávat dlouhou a složitou cestu jako já,“ dodává Alena.