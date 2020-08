Alena Wernerová pracuje jako porodní asistentka už 30 let. Při otázce, kolika dětem už pomohla na svět, se musí dlouze zamyslet, než odpoví, že je to asi tisíc miminek. Nyní pracuje v Centru porodní asistence na Bulovce, které bylo otevřeno v únoru loňského roku. Centrum vzniklo na četné žádosti a vycházelo vstříc ženám, které volaly po lepších podmínkách během porodu. Wernerová Blesk Zprávám přiznala, že byla před otevřením Centra skeptická. Jeho kapacita se ale naplnila pár hodin po otevření. Alena také prozradila, co ji na její práci nejvíce těší.