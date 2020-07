V listopadu 2016 byla dvojice zadržena během kontroly na přechodu s Irákem. Při prohledávání u nich vojáci našli letáky a fotografie, které podle Turků dokazovaly spolupráci Čechů s kurdskými milicemi YPG. Ty turecká strana považuje za teroristickou organizaci, ačkoliv bojovaly například v první linii proti Islámskému státu (ISIS). Markéta našla v turecké base kamarádky. S Mirkem jsou stále spolu, odmítá zvěsti

„Nenapadlo mě, že by to mohlo být nebezpečné. Už při jiných cestách mě zadrželi na hranicích a našli u mě třeba vlajku YPG . Hodili ji do koše a řekli, ať toto prostě do Turecka nevozím. (...) Z toho jsem usoudila, že to není problém a zřejmě v Turecku problém nemám,“ řekla už dříve Všelichová serveru iDnes.cz. Zpětně však své chování uznává jako chybu.

Vděk za pomoc nebo za propuštění?

O detaily propuštění se nyní začala přít osvobozená Všelichová. Podle ní česká strana záměrně chybně interpretuje skončení trestu.

„Byli jsme propuštění na probaci, což je rok před podmínkou (kosullu saliverilme) běžná, zákonem daná praxe. Ty zákony taky dohledám. Podle těch politiků, co si na našem propuštění honí triko, mám mlčet a být jim vděčná. Za co? Ok, za konzulární pomoc, odvoz domů, zajištění návštěv, překladů pro soud atd, za to vděčná jsem. Ale za to, že nám dle tureckého práva skončil trest?“ píše na svém facebooku a své tvrzení dokládá dokumenty přímo z tureckého vězení.

Soud Všelichovou s Farkasem v srpnu 2017 odsoudil na 6 let a 3 měsíce do vězení. O 11 měsíců později verdikt potvrdil i turecký Nejvyšší soud.

Známosti bezpečnostních služeb

Podle informací Lidovek.cz bylo v případu – kromě osobní intervence premiéra Babiše u tureckého prezidenta Erdogana – působení domací zpravodajské služby BIS. Ta je sice civilní kontrarozvědkou, ale kromě vnitrostátních záležitostí tradičně komunikuje i s partnery ve světě, a to zejména v otázkách mezinárodního terorismu. Markétu pustili Turci z vězení: První selfie na svobodě a radost z testu na koronavirus

Právě úzká vazba BISky na tureckou tajnou službu, která je silnou součástí tamějšího mocenského aparátu, údajně vedla ke šťastnému konci v podobě návratu české dvojice domů. Má se za to, že turečtí zpravodajci „obměkčili“ představitele justice, kteří v zemi nebyli diskuzi o propuštění Čechů nakloněni a posun případu tak blokovali.

Jejich obava pramenila ze skutečnosti, že za spolupráci s Kurdy v tureckých věznicích sedí i občané jiných států. Pokud by se tedy Češi i přes verdikt soudu, který jim „přišil“ nálepku teroristů, dostali na svobodu, mohly by stejné požadavky uplatňovat i další země.

Pomohl i exministr spravedlnosti

Díky kontaktům BIS s tureckými bezpečnostními silami se tak tajná služba ocitla i u finále celé operace s propuštěním Čechů na svobodu. A její šéf Michal Koudelka si tak vedle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) a předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) mohl zapsat úspěch. Dokonce se osobně účastnil vyzvednutí Všelichové a Farkase v Turecku.

Kromě úspěšné práce českých zpravodajců ale pomohla v návratu Čechů domů i diplomatická korespondence s Ankarou, na které se vedle Černínského paláce podílelo také ministerstvo spravedlnosti. A to konkrétně náměstek ministryně spravedlnosti Jan Kohout. Lidovky píší, že jako bývalý šéf diplomacie pomáhal s formulacemi, které nakonec pomohli přesvědčit tamní justici.

Video Češi Markéta a Mirek byli propuštěni z vězení v Turecku. Petříček promluvil o zdravotních potížích i karanténě - Blesk TV