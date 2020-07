Dvojice Čechů Markéta Všelichová a Miroslav Farkas v pátek doputovala do Česka, do Prahy je dopravil vojenský speciál.

Z basy do istanbulského Hiltonu

Všelichová, zatčená Turky v listopadu 2016, v rozhovoru pro MF Dnes uvedla, že o odjezdu se dozvěděla den předem. Vězněna byla v tureckém Izmiru. Odtud však putovala do pětihvězdičkového hotelu! Byť na skok.

„Čtyři roky jste zavřeni, moc příjemně se k vám nechovají a poslední den přišli dva nějací pracovníci údajně z vlády, omluvili se mi za všechna zažitá příkoří, řekli, že jsem jejich host a že mě bezpečně dopraví nejkrásnějším vozem, jaký mají, do Istanbulu. Tam mě dali do hotelu Hilton, donesli mi asi čtyři kafe, chovali se ke mě jak k vládní delegaci... Tam to prostě tak je,“ řekla po návratu do Česka pro MfD.

V Praze putovala do rukou lékařů - a do 14denní karantény. Již v sobotu se na sociální síti ale zaradovala, že test na koronavirus jí vyšel negativní.

Proč přítel mlčí?

O svém příteli Mirkovi, který přicestoval spolu s ní, řekla pouze několik slov na vysvětlenou: „On bohužel nechce, abych se o něm někde zmiňovala, a já to respektuji. Jsme spolu nějakým způsobem v kontaktu, ale nechce se nikde objevit.“

O tom, že zdravotní stav Miroslava Farkase nebyl během věznění dobrý a Čecha trápily zdravotní potíže, mluvil na páteční tiskovce i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Češka se omlouvala

To Všelichová nemá s objevením se problém. Na sítě umístila v pátek krátce po příletu své první selfie na svobodě - resp. z karantény - s vysvětlujícím komentářem, ve kterém přiznává chybu, podcenění situace a omlouvá se za potíže, které způsobila dalším lidem.

„Ano, vždycky jsem přesně věděla co dělám a proč, taky jsem věděla, jaká jsou rizika, a byla připravená si jakékoliv následky nést. Jenže jsem si neuvědomila, že v případě problému se ty následky netýkají jen mě, ale můžu způsobit problémy, práci a starosti mnoha lidem, kteří musí vzniklou situaci řešit. Těm bych se chtěla omluvit a zároveň poděkovat za pomoc a podporu,“ vzkázala Češka.

Na jejím propuštění spolupracovala i česká BIS, které následné děkoval premiér Andrej Babiš (ANO), stejně jako ministerstvům zahraničí, spravedlnosti a pak také obrany za dopravení českých propuštěnců zpět. Babiš vedle toho neopomněl zmínit ani své vlastní jednání s tureckým prezidentem Erdoganem v září loňského roku.

Všelichová promluvila o studu za Západ i Kurdech

Babiš upozorňoval, že diplomatické vyjednávání o případu nebylo snadné. A Markéta Všelichová se již v sobotu odpoledne pustila na facebooku na pole politiky - to když popisovala, jaký byl turecký kriminál.

„Turecká vězení mají tu ′výhodu′, že jsou v nich zavření převážně Kurdové. A být zavřený s Kurdy není pro zakladatele této stránky až zase takové neštěstí. Ale teď vážně. Že v Turecku to není s lidskými právy, svobodou, demokracií a právem nic moc, se tak nějak ví, nicméně co všechno je možné v zemi, která je členem NATO a usiluje o vstup do EU si ani nedovedete představit. Situace je ještě mnohem horší, než je vidět zvenku. Právo existuje jenom na papíře. Stát si může udělat s kýmkoliv naprosto co chce,“ tvrdí.

„Strávila jsem v tureckém vězení bezmála čtyři roky a po tu dobu jsem se musela bezpočet krát za náš vyspělý svobodný svět stydět. Když zatýkali další a další zvolené poslance a místní starosty z HDP, když jsme se slzami v očích sledovali humanitární tragédii v Afrinu,“ vypočítává Všelichová.

Markéta se přitom zastává opět Kurdů, kteří bojovali mezi hranicemi Turecka, Sýrie a Iráku o svou samostatnost, ale také v první linii čelili Islámskému státu. „Obyvatelé Rojavy nebránili před islamisty jen své vlastní domovy. Bránili nás všechny. Nebýt SDF, čelíme dnes ISIS my tady v Evropě,“ míní Češka, kterou zadrželi právě s fotkami s kurdskými bojovníky a propagačními předměty kurdských milic YPG, které jsou však Turky považovány za teroristické organizace.

„Čtyři roky jsem strávila ve vězení s lidmi, kteří byli mnohem odvážnější, než Evropská unie, americký, či ruský prezident. Tihle lidé bránili humanitární hodnoty proti diktatuře i když věděli, že mohou zaplatit svobodou, nebo i životem. Bohužel, tito stateční lidé nemají moc a prostředky dění ve světě změnit. Ti, kteří moc běh věcí měnit mají, neriskuji ani život ani svobodu, přesto zůstávají nečinně přihlížet,“ kritizuje nyní Turecko Všelichová.

„Boj pokračuje, vlastně nikdy neskončil a neskončí, dokud budou Kurdové a ostatní etnické či náboženské menšiny čelit bezpráví,“ vzkázala Všelichová z karantény po propuštění z vězení