Dvojici Čechů Markétu Všelichovou a Miroslava Farkase pustili po více než 3,5 letech z tureckého vězení. V pátek odpoledne oznámil posun v případu premiér Andrej Babiš (ANO). Češi byli zadrženi 13. listopadu 2016. Od té doby byli nejprve ve vazbě a poté ve vězení za tureckými mřížemi. Babiš Blesk Zprávám potvrdil, že se Češi vrací do vlasti.

Případ Markéty Všelichové a Miroslava Farkase, které v Turecku zadrželi a odsoudili kvůli spolupráci s bojovníky syrských Kurdů YPG, bude mít šťastný konec.

„Jsem rád, že moje jednání vloni v září s tureckým prezidentem Erdoganem o osudu dvou českých občanů dospělo k úspěšnému vyřešení celého problému bez jakýchkoliv podmínek i příslibů. Mám z toho velkou radost a děkuju BIS za pomoc a za roli, kterou v této kauze sehrála,“ uvedl v pátek odpoledne premiér Andrej Babiš (ANO) na twitteru.

„Ano, jsou na palubě našeho letadla,“ potvrdil Babiš Blesk Zprávám. „Letí domů a večer přiletí,“ dodal premiér.

„Oba dva jsou propuštění a míří do České republiky,“ potvrdil informace také europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který prý kvůli tomu mluvil také s tureckým velvyslancem a který v minulosti oba Čechy také v tureckém vězení navštívil.

O Zdechovského pomoci pak na svém twitterovém účtu píše také BIS: „Téměř rok trvající náročné vyjednávání a citlivý postup krok za krokem nakonec vedl k úspěchu. Miroslav Farkas a Markéta Všelichová jsou volní. Díky všem, kteří se na snaze vrátit oba domů podíleli.“ A zmiňuje Babiše, Erdogana a právě Zdechovského.



„Podrobnosti propuštění nelze v tuto chvíli nijak komentovat. Byla to ale skupinová práce a jsem rád, že se to krok po kroku podařilo,“ dodal pro Blesk Zprávy Zdechovský.

„Dnes na večer by měli přistát, ale chceme ctít jejich soukromí, tak místo přistání s dovolením uvádět nebudu,“ reagoval pro Blesk Zprávy ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Zadrželi je v listopadu 2016

Dvojice Čechů byla zadržena 13. listopadu 2016 na hraničním přechodu s Irákem. Při kontrole u nich byly nalezeny materiály, letáky a fotografie, které podle Turků svědčily o tom, že oba patří ke kurdským milicím YPG. Ty jsou v Turecku považovány za teroristickou organizaci. Češi skončili ve vazbě.

Turecké úřady hovořily o tom, že Všelichová a Farkas podporovali teroristy, zatímco známí zadržených i představitelé českého ministerstva zahraničí uvedli, že dvojice se pokoušela o zřízení polní nemocnice pro Kurdy v Sýrii.

Markétě a Mirkovi v turecké base svitla naděje. Petříček zmínil amnestii

Měsíc od zadržení Markéty a Mirka navštívil Turecko 13. prosince 2016 tehdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Po setkání se svým protějškem Mevlütem Çavuşogluem řekl, že vidí na turecké straně ochotu pomoci a vyjít Česku vstříc, případ ale nepůjde vyřešit za den. Zaorálek o kauze jednal i s tureckým premiérem Binalim Yildirimem.

Dostali 6 let a 3 měsíce

2. srpna 2017 byli Všelichová a Farkas odsouzeni na 6 let a 3 měsíce za spolupráci s YPG. V listopadu téhož roku odvolací soud potvrdil trest, 23. července 2018 trest potvrdil i turecký Nejvyšší soud.

Babiš jednal o situaci dvou Čechů při návštěv Istanbulu 4. září 2019 s prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem.

Babiš dnes v tiskovém prohlášení uvedl: „Rád bych vás informoval o jedné velmi dobré zprávě. Po mnoha měsících složitého vyjednávání se podařilo docílit propuštění českých občanů Miroslava Farkase a Markéty Všelichové z tureckého vězení. V této době jsou již na palubě vládního speciálu a míří domů. Po té budou předáni do péče našich lékařů. Jak si určitě pamatujete, tak jsem v září loňského roku o osudu obou českých občanů osobně hovořil s tureckým prezidentem Erdoganem a jsem rád, že jsme nakonec dospěli k úspěšnému vyřešení celého problému, a to bez jakýchkoliv podmínek či příslibů. Jen připomenu, že oba byli v Turecku odsouzeni v roce 2017 na více než šest let vězení za spolupráci s kurdskými milicemi YPG. Případ byl proto z pochopitelných důvodů velmi citlivý a složitý.“

Babiš: Mají za sebou velmi náročné období

Český premiér pak během poděkování zmínil i tři resorty. „Chci ovšem ocenit i práci ministerstev zahraničních věcí a spravedlnosti, která se o osud našich občanů nepřestala nikdy zajímat, a pomoc ministerstva obrany při zajištění jejich převozu zpět do vlasti. A v neposlední řadě bych také rád poděkoval za korektní jednání a vstřícnost turecké straně,“ podotkl Babiš.

K propuštěným Markétě a Mirkovi pak premiér dodal: „Mají za sebou velmi náročné období a já jim přeji, aby se mohli co nejdříve vrátit ke svým rodinám a blízkým.“