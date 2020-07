Stát koupí statek básníka a grafika Bohuslava Reynka v Petrkově, vytvoří tam kulturní centrum. Rodině by měl zaplatit za nemovitosti 18 milionů korun. Novinářům to řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který dnes Petrkov navštívil spolu s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Petrkovský areál by měl podle Zaorálka přejít do vlastnictví státu ještě letos, převzít by ho měl Památník národního písemnictví.

Vnučka Bohuslava Reynka Veronika Reynková řekla, že s prodejem za tuto cenu souhlasí. „Jsem moc ráda, že to takhle dopadlo. Vlastně to byl můj původní záměr. Když už to musím prodat, tak aby ten celý objekt zůstal otevřený lidem,“ řekla.

Záměr odkupu petrkovského statku podpořil také Babiš. „Myslím si, že tady budeme schopni vytvořit skutečně nové centrum kultury,“ řekl novinářům. Zároveň podotkl, že i s tím budou spojené významné investice.

„Já věřím, že stát je schopen se o to důstojně postarat, uděláme pro to všechno,“ uvedl Zaorálek. Doplnil, že na věcech, které souvisejí s penězi, se už domluvil s ministryni financí Alenou Schillerovou (za ANO). Podrobný návrh na využití petrkovského statku podle něj bude teprve vznikat. „My máme určitou představu, jak bychom začali, a pak by byl čas připravit projekt, který by byl daleko rozsáhlejší,“ řekl Zaorálek.

Ředitel Památníku národního písemnictví Zdeněk Freisleben řekl, že by se Petrkov neměl stát památníkem. „Byli bychom rádi, aby to bylo spíš místo střetávání, určitých spojnic, ať je to výtvarné umění nebo literatura,“ řekl.

Reynek na statku žil s francouzskou ženou i dvěma syny

V petrkovském domě žil a tvořil básník, grafik a překladatel Reynek (1892 až 1971) s manželkou, francouzskou básnířkou a překladatelkou Suzanne Renaudovou, bydleli v něm i jejich synové, fotograf Daniel a překladatel Jiří. V roce 2014 oba krátce po sobě zemřeli, nemovitost přešla na jejich potomky.

Podle petice Zachraňte Petrkov! by měl dům sloužit jako připomínka Reynkova díla i jeho blízkých a souputníků, kteří do Petrkova jezdili. Pod peticí se od začátku května podle webu sešlo více než 1900 podpisů.

Někdejší jednopatrový zámeček je památkově chráněný od roku 2009. K budově přiléhá park a hospodářská stavení. Součástí prodejní nabídky jsou lesy, pole a dva rybníky. Celkem jde o 92 198 metrů čtverečních plochy. V přízemí zámečku jsou dva dvoupokojové byty, které nyní využívají majitelé.