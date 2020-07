Víte, co pojí Česko se Švýcarskem, USA, Středoafrickou republikou nebo snad s Mikronésií? Jedna z nejdražších mobilních dat na světě! A to i přesto, že někteří operátoři se po nátlaku snažili srazit ceny. Česko i tak obsadilo z 228 zemí 187. místo! Jen pro představu, 1 GB dat v Itálii průměrně stojí přes 10 Kč, u nás přes 185 Kč! Přehled zemí, který rozbouřil vody na sociálních sítích, vám teď přináší Blesk.

Pro premiéra Andreje Babiše se v lednu 2019 stala předražená mobilní data stěžejní. „Věřte mi, že skutečně je priorita hnutí ANO a moje priorita, abych něco s těmi prodraženými mobilními daty a mobilními operátory udělal,“ prohlásil tehdy předseda vlády ve svém videu na sociální síti.

Tabulka: Kolik se platí za 1 GB mobilních dat ve světě? | Archiv Blesku

Problém se prý snaží řešit při svých setkáních s šéfy tuzemských operátorů. Podle něj pomůže cenu snížit také chystaná aukce 5G kmitočtů, kterou připravuje Český telekomunikační úřad. Ta by měla být vypsána ještě během letošního léta a naostro začne na podzim. Je to ale zhruba roční zpoždění proti původním plánům.

A že by mohla konkurence ceny snížit, si slibuje i vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. „Nižší ceny jsou pro nás prioritou. V kvalitě sítě si bereme inspiraci například od Rakouska, kde jsou sice ceny levnější, ale mají podobnou síť. Aby se ceny snížily, bude to zahrnuto i ve výběru nového operátora,“ řekl Blesku.

Proč tak draze? Operátory bolí investovat, míní expert

Co je za tím, že Češi platí za mobilní služby o tolik více než ostatní? Podle experta na informační technologie Michala Valáška také to, že česká mobilní infrastruktura je dlouhodobě podfinancovaná.

„Ve skutečnosti je to tak, že Češi zaplatili tyto sítě půlce Evropy. Operátoři u nás měli velmi vysoké zisky, které tu nezůstaly. Teď je třeba investovat pro změnu do nás, což je bolí. A to je v kostce důvod, proč máme vysoké ceny,“ řekl již před časem Blesku.

Podle něj je na vině také regulátor Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a ministerstvo průmyslu a obchodu. „Dlouhodobě se operátorů zastávají a zastávaly, aniž by je krotily a regulovaly. Ale je nutné říci, že ČTÚ se s tím poslední dobou snažil něco dělat,“ uzavřel Valášek.

Drahá data už sestřelila dva ministry

S problémem s předraženými mobilními daty a obecně mobilními tarify si zažili své už dva ministři průmyslu a obchodu.

Vaz zlomila Janu Mládkovi (60, ČSSD), jehož tehdejší náměstek Lubomír Bokštefl vzkázal občanům, kteří se pozastavovali nad nižšími cenami u sousedů v Polsku, aby tam odjeli. A Mládek tehdy mluvil o roamingu jako o elitářské záležitosti, která se prý týká pěti procent obyvatel. Tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (48, ČSSD) ho tak nakonec za tyto výroky odvolal.

Pozdější Mládkova nástupkyně Marta Nováková (65, za ANO) proslula dnes již legendárním výrokem, že si Češi za drahá mobilní data mohou sami, protože moc používají wi-fi. Za to si od lidí vysloužila přezdívky jako ministryně operátorů nebo DataMarta. Následně se pod ní rozhýbala židle tak, že Novákovou nakonec nahradil „superministr“ Karel Havlíček (50, za ANO).