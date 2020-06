Odpoledne se ve Frýdlantu znovu sešla povodňová komise. Podle starosty Frýdlantu Dana Ramzera (ODS) už z města odjeli hasiči s vozidly připravenými k evakuaci obyvatel, která nakonec nebyla nutná. Ve Višňové zatím zůstávají zhruba tři desítky hasičů a také tým zdravotnické záchranné služby pro případ, že by řeka ještě stoupla a obec odřízla jako v sobotu. Hladina Smědé se tam ale drží zhruba o 20 centimetrů níž než v sobotu, kdy kulminovala na 287 centimetrech. „Do úklidu se ale pustíme až v pondělí, do středy bychom to chtěli mít hotové,“ řekl Ramzer.