Celá kauza kolem mokřadu u Lysé nad Labem, kterému se přezdívá Žabák, začala gradovat v květnu. Tehdy se obyvatelé a opoziční zastupitelé začali ozývat, že se ve městě schyluje k údajnému zločinu proti přírodě, jelikož hrozí, že na ekologicky cenném místě vznikne areál Svět záchranářů a hned vedle něj obchvat.

To je plánovaný projekt Středočeského kraje, v rámci kterého má vzniknout plocha, na které se budou děti a dospělí připravovat na krizové situace. Pro jeho umístění byla vybrána právě Lysá nad Labem, která pozemky nabídla za symbolickou korunu.

Jenže na těchto pozemcích se podle některých odborníků nachází cenný mokřad a pokud by výstavba začala, zlikvidovalo by to jeho faunu a flóru. Tvrdí to například místní myslivecký a rybářský spolek, oba dva vydaly nesouhlasné stanovisko. Proti je rovněž Česká společnost ornitologická, která odkazuje na posudek Radka Lučana z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

„Území má jako ostrůvek mokřadních biotopů v jinak suché intenzivně obdělávané krajině velký význam zejména pro ptáky, nejen pro druhy hnízdící, ale také jako tahová zastávka v průběhu migrace,“ uvedl Lučan. Podle jeho zprávy se na místě nachází čtyři druhy obojživelníků, dva druhy plazů, 97 druhů ptáků a osm druhů savců. Z toho 15 druhů patří do kategorie ohrožených, 22 silně ohrožených a čtveřice kriticky ohrožených.

Jako cenné označila místo i krajinná ekoložka Kateřina Langer Zímová. V expertní studii, kterou vypracovala, rovněž dochází k názoru, že se jedná o mokřadní ekosystém, ve kterém je koncentrována řada chráněných živočišných druhů. „Území je zároveň cenné z hlediska retence vody v krajině a svou velikostí a charakterem má již významný vliv na mikroklima okolní krajin,“ píše ve studii Zímová.

Vedení Lysé: Žádný mokřad to není

Vedení města ale o mimořádném významu lokality ve vztahu k životnímu prostředí přesvědčeno není. Radní Lysé nad Labem Jiří Havelka prostředním portálů Naše voda vzkázal, že území, kde je plánovaná výstavba, je prostě louka kterou protéká vodní tok. „Na jaře letošního roku došlo na trase vodního toku k ucpání propustku pod komunikací a tím nedocházelo k řádnému odvodnění. Tato situace způsobila zaplavení louky a tak se vytvořilo zdání mokřadu. Po vyčištění propustku se situace vrací k normálu,“ uvedl Havelka.

Stejně mluví i starosta města Karel Otava (ČSSD). „Na místě byla voda v únoru poté, co více zapršelo. Nyní tam žádná není. Není to o tom, že bychom nechtěli ve městě místa, kde se dá zadržovat voda. Máme i v územním plánu vyčleněná místa, kde by taková místa mohla být, včetně třeba rybníčku,“ hájil Otava projekt skrze Benešovský deník.

S těmito názory však nesouhlasí opozice Lysé nad Labem. „Považujeme za absurdní situaci, kdy ministři životního prostředí i zemědělství za ANO a ČSSD bijí na poplach v boji se suchem a zároveň na lokální úrovni stejné strany prosazují likvidaci mokřadu a zástavbu zemědělské půdy,“ míní zastupitelka Martina Tužinská Synková (Lysá nás spojuje). „Jakkoli může být Svět záchranářů zajímavou místní atrakcí, domníváme se, že pro tento projekt by bylo vhodnější najít jiné umístění,“ dodává. „Neakceptovatelné.“ Čeští zemědělci bouří kvůli návrhu EU, bez masa bude větší sucho

Ozval se i starosta Roztok a místopředseda TOP 09 Jan Jakob. Několika institucím včetně České inspekce životního prostředí a Českým drahám odeslal dopis, ve kterém upozorňuje, že mokřad opravdu existuje a hrozí jeho zničení. Dodává u toho, že „ho viděl na vlastní oči“.

Jeho stranický kolega Tomáš Czernin, který je za region senátorem, pak s dalšími středočeskými politiky inicioval petici, kde požaduje zachování Žabáku. K 19. červnu ji podepsalo přes 2200 osob.

Brabec slibuje boj o ochranu

Do věci se posléze vložilo ministerstvo životního prostředí. „Dostali jsme podnět, že v Lysé nad Labem chtějí zastavět mokřad. V době sucha ale vodu v krajině potřebujeme víc než dřív. Budeme proto jednat s krajem a městem, aby pro záchranářský park našlo jiné místo a mokřadu zajistilo zákonnou ochranu,“ reagoval ministr Richard Brabec (ANO). Pokud by totiž lokalita byla uznána jako významný krajinný prvek podle zákona o ochraně přírody a krajiny, nebylo by na ni možné stavět bez udělení výjimky.

Český svaz ochránců přírody nabídl s řešením celé situace pomoc. I on považuje mokřad za nenahraditelný, proto podle něj existuje varianta, že pokud by se město chtělo nezastavěných pozemků zbavit stůj co stůj, odkoupil by je on. Podle šéfa středočeské ČSSD Robina Povšíka by se projekt Svět záchranářů mohl přesunout jinam, třeba do krajského areálu Vrchbělá na Mladoboleslavsku.

Město pořád pozemky Jermanové nabízí

Středočeský kraj v reakci začátkem června projekt pozastavil a slíbil, že území prozkoumá. Podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) není výstavba Světa záchranářů prioritou, i kvůli pandemii koronaviru. Vzhledem k vysokým nákladům mimo jiné hraje roli, zda by na to kraj dostal dotaci z Evropské unie.

Vedení Lysé nad Labem nicméně výstavbu stále podporuje. Na posledním zastupitelstvu, které se konalo 17. června, záměr prodeje pozemků kraji nezrušilo a kauzu označilo za zpolitizovanou. Rozhodlo také, že nechá vypracovat posouzení lokality po ročních obdobích. Od původního názoru „mokřad neexistuje“ se totiž posunulo k názoru „existuje zde druhotný mokřad“, jak uvedl na facebooku starosta Otava.

Opoziční uskupení Lysá nás spojuje z toho šťastné není. „Vedení města odmítlo revokovat usnesení a zastavit tak prodej pozemků kraji pro výstavbu Světa záchranářů. Pozemků, na kterých se nachází odborníky potvrzený mokřad. Odmítli chránit to nejvzácnější, co máme. Matku přírodu a vodu,“ komentovalo rozhodnutí.

Na bagry zavolali místní lidé policii

Mezitím někteří obyvatelé Lysé začali hlásit, že na místě mokřadu zpozorovali bagry. Jejich fotku sdílel s komentářem i Jakob: „Město Lysá nad Labem započalo vysoušet místní mimořádně cenný mokřad. Nehorázné! Doufám, že to přivolané orgány státní správy okamžitě zarazí.“

Část obyvatel tento fakt natolik „vzal“, že na pracovníky zavolali policii a inspekci životního prostředí. Strážníci však jen situaci ohlédli a následně odjeli, žádný přestupek nezjistili. Inspekce teprve věc vyšetřuje, ale jelikož zatím nejde o chráněné území, nic z toho vyvodit zřejmě nebude moct.

Podle starosty Lysé nad Labem se město nesnaží mokřad na rychlo vysušit, jde jen o klasické stavební úpravy. „Je to oprava havarijního stavu propusti, také je potřeba, aby tudy mohli zemědělci jezdit na pole. To je všechno. Někdo z toho dělá nesmyslnou kauzu, vzniká hysterie, až mi dokonce večer volal ministr životního prostředí, co se to u nás děje,“ vysvětloval Otava přítomnost bagrů na Žabáku pro MF Dnes.

A co bude dál? To aktuálně záleží především na posudcích, které si nechává vypracovávat město. Bude také rozhodující postoj Středočeského kraje. Opoziční uskupení Lysá nás spojuje nicméně již avizovalo, že boj nevzdává.