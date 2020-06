Z Česka je poušť, teplota bude kvůli lidem stoupat ještě 30 let. Expert řekl, jak tomu zabránit

Prožíváme nejhorší sucho za posledních 500 let. Expert z České zemědělské univerzity Václav Hradílek Blesk Zprávám prozradil, co za tím stojí. Jsou to obří a velmi suchá pole vytvářející tepelné ostrovy, je to špatné hospodaření s vodou a mnoho dalších. Problémem ale je, že krize jen tak neskončí. Teplota planety nadále stoupá a i kdybychom okamžitě stopnuli průmyslovou výrobu způsobující skleníkový efekt, trvalo by třicet let, než by nás příroda konečně dohnala. Katastrofický scénář ale není nutný a expert popsal, jak mu předejít. Není to ale jenom o stavění přehrad, jak zmínil prezident Miloš Zeman.

Léto už je za rohem, čemuž napovídají i venkovní teploty. Místy už se dá naměřit téměř 30 stupňů. Slunečních dní je sice dostatek, pomálu je ale těch deštivých.„Dohromady s klimatickou změnou, kterou zapříčinil člověk, se u nás mění nejen podnebí ale také částé střídání hydrologických extrémů, jako jsou sucha, povodně a přívaly veder. Celkový objem vody ze srážek je za rok zhruba stejný, nicméně nám voda "spadne" na krajinu tak rychle a v takovém objemu, že jí nestíháme zadržet. Orná půda bez vegetace může mít v létě i 70 stupňů Celsia,“ vysvětluje Blesk Zprávám Václav Hradilek z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity.

Problémem je, že takové teploty nejsou zcela v normálu a průměrná teplota naší planety se pomalu, ale jistě, zvyšuje. Ačkoliv se celková průměrná teplota nad povrchem země zvýšila lehce nad jeden stupeň Celsia, nemůžeme očekávat, že se zvyšování nezastaví. „Je možné pozorovat trend nárůstu teploty na historických datech a klimatické modely předpovídají, že nárůst teploty bude porkačovat, a už teď vidíme, co způsobil takto malý nárůst teploty našemu ekosystému,“ potvrzuje Hradilek.

Vyprahlé Česko trápí největší sucho za 500 let, odhalili experti. Kde je nejhůř?

„Člověk udělal tak velkou změnu svým žitím, že je to vlastně globální hybatel toho, co se děje v klimatu (...) A nejsme schopni to zastavit. I kdybychom zastavili průmysl, tak se bude ještě 30 let zvyšovat teplota. Roztočili jsme kolotoč, který se bude dotáčet i když to nyní zastavíme,“ konstatoval Hradilek v rozhovoru.

Teplota se zvyšuje především kvůli působení skleníkových plynů. Největší neplechu pak dělá CO2. „Vytváříme silnější a silnější skleník. Krátkovlnné záření se dostane k nám na povrch. Povrch se následně ohřeje a ty dlouhé vlny (sálající teplo) neuniknou do vesmíru, protože kvůli zesilující skleníkové vrstvě atmosféry nemůže naše planeta toto teplo vyvětrat,“ vysvětluje expert, proč se planeta zahřívá a teplo neuniká ven.

Česko se mění v poušť

Česká republika tak pomalu ztrácí své čtyři roční období a podle expertů bychom si měli začít „zvykat“ na středomořské klima. Příroda se těmto změnám dokáže přizpůsobit, ale je to na ní moc rychlé a potřebuje naší pomoc. Především pak s vodou.

Jak už bylo zmíněno, voda k nám sice padá v podobných objemech, ale moc rychle a schopnosti ji zadržet jsme minulými zásahy rapidně snížili. „Už je to taková mantra, že pokud nebudeme umět vodu zadržovat, tak nám odteče. Do budoucna musí být systém kvality zasakování lepší. Musíme tento stav řešit kombinací všech možných postupů to od zvyšování schopnosti zasakovat srážky v zemědělské krajině tak v sídlech, budovat mokřady, průlehy, tůně, nádrže, svejly atd. Prostě docílit ideálně stav, kdy po přívalovém dešti neuvidíme rozvodněný hnědý potok,“ uvádí Hradílek.

Nedostatek srážek za dva roky je na některých místech v Česku až extrémní. (19. 4. 2020) | ČHMÚ

Na blížící se možnou katastrofu neupozorňuje jen Hradílek. V rozhovoru pro Blesk Zprávy zmínil nebezpečí před drastickým suchem a vodní nesoběstačností i rektor ČZÚ Petr Sklenička. O nutnosti změnit současnou situaci mluví i prezident Miloše Zeman. „My jsme v podstatě střecha Evropy a z té střechy bez užitku voda odtéká do sousedních zemí,“ konstatoval.

Voda od nás odtéká proto, že je půda utužená, chybí v ní organická složka a nebo už je ornice dávno pryč a my jsme se dostali způsobem hospodaření skoro až na mateční horninu (skálu) ze které se půda tisíce let vytváří. Přívalové srážky se tak při dešti nemají možnost vsáknout. Dalším negativním faktorem je, že nám téměř zmizela sněhová pokrývka, která nám v nevegetačním období umožňovala zvyšovat zásobu vody v půdě a v podzemí. Ve vegetačním období to málo co se stihne vsáknout žíznivě vypijí plodiny a stromy a nepustí tak vodu do podzemních úložišť. Následně se voda rychle vypařuje. Za to může rozložení krajiny.

„Povrch se přehřívá a vytváří tepelné ostrovy, na kterých se zbylá voda rychle vypařuje. NTyto tepelné ostrovy pak vytváří vzdušné proudění, které odvádí oblačnost do jiných míst a vytváří tak srážkové stíny,“ doplňuje k tématu Hradílek.

Konec bazénů, Česko je na suchu. „Chce to 30 tisíc rybníků,“ míní expert a děsí se

„To je obecně velký problém v Česku, protože máme ve srovnání s EU největší bloky orné půdy - třeba i 100hektarová pole - a na takto velkých plochách je v teplých dnech velmi vysoká teplota a voda se v půdě odpaří příliš rychle,“ zmínil již dříve pro Blesk Zprávy také Sklenička. Oba dva experti se tak shodují, že pokud se půda rozumně nerozdělí, budeme mít brzy v Česku poušť.

To nejdůležitější po vodě je pro nás totiž ornice. Každou rozpálenou střechou, každým tepelným ostrovem a obrovským lánem se nám může snižovat soběstačnost.

Chybí politická vůle, jen přehrady nestačí

Zadržovat vodu a měnit ráz krajiny může každý z nás - zachytávat dešťovou vodu, vytvářet kompost, využívat solární panely, zvyšovat si na zahradě biodiverzitu. „Měli bychom zvyšovat odrazivost střech a zpevněných povrchů. Ideálně tyto povrchy pokrýt vegetací (zelené střechy, zatravňovací dlaždice). Pokud to nelze, tak je lepší mít střechu bílou, než černou. Když bude mít každý asfalt před domem, tak se tam zvyšuje teplota a opět, sekundárně, se odhání srážky,“ doplňuje Hradilek.

„Máme výzkumy, máme na to jasné výsledky. Všichni víme, co lze dělat, ale chybí politická vůle,“ pokračuje Hradilek. Podle něj si lidé uvědomí, co měli dělat ve chvíli, kdy přijdou o svůj komfort - tedy mít přístup k vodě 24 hodin denně.

Česko je rozpálené jako plechová střecha, varuje expert. Zachrání krajinu Amálka?

Prezident Miloš Zeman zmínil pro ČTK, že za dostatečnou pomoc by považoval přehrady. „Proti suchu je třeba bojovat nikoliv podlamováním naší energetické základny, například tím, že odstavíme jaderné elektrárny, ale vybudováním nových vodních nádrží,“ uvedla hlava státu s tím, že se voda musí bezpodmínečně zadržovat.

V současnosti má vláda v plánu vybudovat šest přehrad - Senomat, Šanova a Kryr ve středních Čechách a na Ústecku, dále pak Nových Heřminov na Bruntálsku, Skaliček na Bečvě a Vlachovic ve Zlínském kraji. I za tím ale experti vidí jisté ale.

„Velká vodní díla mají více účelů. U nově budovaných nádržích opodstatněných klimatickou změnou, bychom měli tyto nádrže používat především jako vodárenské. Budeme potřebovat vodu v domácnostech a průmyslu a tímto směrem bychom se u velkých vodních staveb měli ubírat, pokud to bude potřeba. Nicméně je naprosto nezbytné, abychom zadržovali vodu v krajině co nejvýše proti proudu, tam kde se vyprší a to velkými nádržemi neuděláme. Navíc když nebudeme zadržovat vodu v krajině plošně budeme mít tyto chystané nádrže suché a plné bahna,“ okomentoval Zemanovu ideu pro Blesk Hradílek.