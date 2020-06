Ostrá slova mají čeští zemědělci směrem k návrhu nové zemědělské strategie EU, konkrétně její části o potřebě snižování produkce masa a mléčných výrobků. Podle nich je tento nápad celý od začátku do konce špatně a nepomáhá dokonce ani v té oblasti, kvůli které se do strategie dostal – ochraně životního prostředí. Bez hospodářských zvířat totiž bude krajina trpět a v konečném důsledku v ní bude větší sucho, říká předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Návrh označil za neakceptovatelný.

Návrh zemědělské a potravinářské strategie Farm to Fork (F2F) představila Evropská komise minulý týden jako součást připravované Zelené dohody. Ta má nabídnout sérii opatření, které Evropu přenesou k udržitelnější a ekologičtější budoucnosti. Jádrem celé snahy je snižování emisí skleníkových plynů.

Tohoto snižování emisí by se podle F2F mělo docílit mimo jiné omezováním produkce masa. Dokument doslova uvádí, že Evropa by měla pracovat na „zvýšení dostupnosti a zdrojů alternativních proteinů, jako jsou rostlinné, mikrobiální, mořské, hmyzí a náhražky masa“. Zároveň přímo v textu vyzývá lidi, aby do svého jídelníčku zařazovali méně hovězího a uzenin.

Evropská komise tím reagovala na názory některých aktivistů a odborníků, že chovy jsou příliš energeticky náročné a dnes již téměř „zbytečné“, jelikož existuje řada stejně výživově hodnotných náhražek. Volání po omezení produkce masa a mléčných výrobků zveřejnilo v únoru v otevřeném dopise adresovaném Evropské komisi i 20 ochranářských organizací.

Poptávka po masu jen tak nezmizí

Podle Pýchy je ale celá snaha špatně a lidé si nedomýšlejí, co všechno by to způsobilo. „Hovoří se o tom, že Evropa by měla snižovat stavy dobytka, aby snižovala emise skleníkových plynů. Já musím říct, že to zásadně odmítáme,“ uvedl šéf českých zemědělců na tiskové konferenci a vysvětlil proč: „Za prvé je to proto, že jsme v minulosti velmi razantně toto snížení udělali a za druhé proto, že se nám to negativně promítlo v krajině.“

Pokud by podle předsedy Zemědělského svazu naše země stavy dobytka ještě více snížila, stalo by se to, že maso by se sem začalo dovážet z dalekých končin. Poptávka by totiž neustala, naopak se poslední roky celosvětové zvyšuje. „Evropská produkce je z hlediska dopadů na životní prostředí někde úplně jinde, je mnohem příznivější než například produkce masa v Latinské Americe. Pokud trh uvolníme, tak se zvýší produkce masa Latinské Americe a dopad na životní prostředí bude mnohonásobně horší,“ míní Pýcha.

V Česku je navíc už nyní hospodářských zvířat poskromnu. „Máme zatížení ani ne půl dobytčí jednotky na hektar (0,46) a my si myslíme, že je to málo. V porovnání s některými zeměmi i zeměmi EU jsme na tom špatně. Další snižování pod hlavičkou snižování emisí skleníkových plynů je pro nás zkrátka a dobře neakceptovatelné,“ zdůrazňuje šéf zemědělců.

Negativní důsledky na několika rovinách

Návrh odmítá i předseda Družstevní rady Martin Lev, který o F2F hovořil v kontextu mléka. „Já jsem přesvědčen, že je to velmi varovný signál pro nás, protože když si vezmeme, na jakou úroveň se produkce mléka dostala od roku 1989, kdy Česká republika evidovala nějakých 1 200 000 kusů dojnic a v současné době máme 363 tisíc, tak to je de facto třetina původního stavu,“ odhalil Lev.

Pokud by šlo číslo ještě více dolů, na české krajině by se to podle předsedy Družstevní rady projevilo negativně. „Další snižování stavu dojnic by bylo velikým problémem, mělo by to dopad díky své komplexnosti i do produkce zástavového skotu, do produkce statkových hnojiv, která nám pomáhají zlepšovat půdní strukturu a díky kterým půda pojímá více srážkových vod,“ vyjmenoval Lev a připomněl, že kvůli skotu se v Česku pěstují krmné rostliny typu jetel nebo vojtěška, které opět zlepšují půdní strukturu.

Zlepšování půdní struktury je přitom často skloňované opatření v boji se suchem, kterým Česko dlouhodobě trpí. Jakmile půda obsahuje vysoký podíl organické složky, dokáže lépe pojímat a zadržovat vodu. Tento podíl můžete zvýšit třeba hnojivy, a jak je prověřeno generacemi, těžko byste hledali lepší hnojivo než hnůj – kravský, koňský, ovčí…

„Myslíme si, že by to evropští politici měli brát v potaz, ale zatím to úspěšně ignorují, tváří se, že to nevidí,“ říká Pýcha s tím, že bude bojovat za to, aby čeští zemědělci nemuseli počty dobytku snižovat.