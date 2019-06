Česko je rozpálené jako plechová střecha, varuje expert. Zachrání krajinu Amálka?

Česká krajina je jako rozpálená plechová střecha a změní se v poušť, pokud s tím něco nezačneme rychle dělat. Podle hydrometeorologů kleslo množství srážek v nejproblematičtějších oblastech o 15 %, odtok vody do okolí dokonce o polovinu, a to za posledních 60 let. Pomoci v kritické situaci má projekt Amálka, který vychází z myšlenky „chytré krajiny“. Práce České zemědělské univerzity (ČZÚ) se právě rozjíždí a už slaví úspěchy. Poslední srážky se jim povedlo využít do poslední kapky.