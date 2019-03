Stavte jezera místo bazénů, radí expert z „chytré“ farmy. Češi řeší sucho s Izraelci

Budoucnost vidí experti černě, nebo spíše suše. Česko v posledních letech trápí extrémně suché počasí a experti hledají veškeré možnosti, jak vodu ochránit a udržet v krajině. „Zjednodušeně chybí v ČR za posledních pět let jeden rok srážek,“ varuje rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička. Klimatickým změnám se čeští experti snaží přizpůsobit i s pomocí izraelských kolegů a budují tzv. „chytrou“ farmu Amálku na Rakovnicku, kde panují půdní podmínky srovnatelné s předpovědí na rok 2050. Pomoci se vyrovnat s hrozícím drastickým suchem může každý. „Lidé musí zachytávat vodu a podporovat mikroklima. Stačilo by místo bazénů stavět malá jezírka,“ míní Sklenička.

Vysychající studny, pole zející prázdnotou a smutně hnědé zahrady – obrázek, který trápí tisíce expertů po celém světě. Sucho se dá dělit na několik kategorií. Klimatické, půdní a hydrologické. „Klimatické sucho definuje srážkové poměry, při jeho hodnocení se zkoumá teplota vzduchu, výpary, rychlost větru, sluneční svit i vlhkost vzduchu,“ objasňuje na svých stránkách Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Půdní sucho se zaměřuje na poměr vody v kořenové vrstvě krajiny. Ovlivňuje tak růst rostlin, a co je pro nás důležité, i růst plodin hospodářských. Hydrologické, jak sám název napovídá, je pak odrazem především lidského působení a jedná se o ovlivnění klimatu užíváním vody.

Leden 2011: Přepad z přehrady, kterým se valí voda do údolí. Nyní je přepad suchý. | Foto Blesk - Zbyněk Schnapka

Co se týče srážek, aktuální poměr v České republice je až o polovinu menší, než tomu bylo v předchozích letech. „Zjednodušeně se dá říci, že za období posledních pěti let chybí jeden rok srážek. Na Rakovnicku, kde je situace nejhorší, se ze 480 mm srážek stalo 260 mm,“ varuje rektor Sklenička. Dodává také, že jsou ale místa, kde se srážkami problém nebyl.

Vodu musíme skladovat, jinak pohoříme

Srážky ovlivňují všechny ostatní „typy sucha“, lidé ale musí kvůli aktuální situaci přírodě pomoci a vodu dostat nejen do samotné země, ale uschovat si ji na horší časy. „Vodou nemusíme šetřit, musíme jí točit. Pokud začneme odměřovat, kolik odtočíme vody z kohoutku, tak je pozdě. Musíme se starat, aby se voda točila v přírodním cyklu a bylo jí na každé období dostatek,“ vyjádřil se k suchu během novinářské diskuze rektor.

„Jen na Rakovnicku se nezachytí 30 % spadlé vody, podle prognóz to může být do budoucna až 80 %. Je potřeba se učit a přizpůsobovat se klimatu. Nestačí jen dávat krajinu do pořádku. Musíme stavět nádrže a snažit se především v mikroměřítku,“ tvrdí Sklenička. Prozatím se experti obávají, že se lidé ke změně nedonutí včas a klima je popožene samo až ve chvíli, kdy bude téměř pozdě.

Lidé by podle expertů měli podporovat přirozené přírodní cykly, především ty malé. „Pokud se odpaří voda z velkého cyklu, spadne pak dolů někde nad mořem, my potřebujeme, aby padala vedle v kraji, kde se tak budou zelenat trávníky a lesy a na polích se bude znovu objevovat rosa,“ míní rektor ČZÚ, který spolu s kolegy prosadil vznik mokřad v blízkosti univerzity.

Mokřady jsou totiž hned po pralesích a korálových útesech nejživějším ekosystémem, který podporuje nárůst srážek v daném kraji a podporuje život místní fauny i flóry.

„Začít bychom měli u sebe. Místo bazénů můžeme stavět malá jezírka. Při správném starání bude voda v nich krásně čistá a bude bujet životem, nemusí se kolem ní ani množit komáři. Nechlorovanou vodou pak může člověk zalít trávník, který bude podporovat skladování podpovrchové vody,“ vysvětluje Sklenička, který se v červnu chystá s týmem do Izraele, kde se bude učit, jak správně zavlažovat.

Naučí Izrael Čechy žít správně?

Izraelci totiž mají se suchem historické zkušenosti a naučili se s vodou velmi kvalitně zacházet. „Vodu pro svoje lidi a půdu získávají náročným a velmi drahým způsobem. Mají ty nejkvalitnější závlahové systémy a důmyslné způsoby odsolování mořské vody. Odsolování je pro české poměry zbytečné, přesto se způsoby zavlažování dají aplikovat i u nás,“ pochvaluje si spolupráci s Izraelci Sklenička.

Způsoby zavlažovaní plánují experti aplikovat na své „chytré“ farmě Amáli, kterou vybudovali právě na Rakovnicku. Farma simuluje podmínky, které by měly nastat v roce 2050. „Na farmě využíváme závlahový systém, který v době sucha vodu odměřuje a rovnoměrně dodává do zemědělských i normálních ploch. V době záplav naopak vodu skladuje a reguluje tak, aby se zbytečně nevyplavila z koryt,“ vysvětluje Sklenička.

Amálka spolu s Izraelci by mohla Českou republiku připravit na tvrdé podmínky, které nás mohou v budoucnu očekávat. „Chytrá“ farma je 500 hektarovým polem působnosti českých expertů, kterým chtějí svlažit hrdlo suché budoucnosti. Sklenička je přesto mírně skeptický. „Jediné předpovědi, které jsou víceméně přesné, jsou ty o teplotě. Nevíme, co se stane v dalších letech. Přesto chceme na Amálii v dalších třech letech najít řešení. Musíme. Dostali jsme na to peníze a slíbili jsme to,“ říká na závěr.