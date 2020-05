Konec jedné éry, která trvala téměř 100 let. V Evropské unii začíná ve středu platit zákaz prodeje oblíbených mentolových cigaret, které pro spoustu kuřáků představovaly to hlavní, po čem sahali. Právě jejich velká popularita jim ale zlomila vaz. Tím, že „chutnají lépe“, po nich často sahali děti a mladiství, což podle odborníků připívalo ke vzniku závislosti. Česko si tak nyní bude muset zvyknout na život bez mentolek. Jak bude vypadat?

Historie mentolových cigaret začala během meziválečného období. V roce 1924 je vymyslel jistý Llyod „Spud“ Hudges z amerického Ohia, který trpěl astmatem. Právě proto, že měl problémy s dýcháním, údajně vdechoval mentolové krystaly a jednoho dne zjistil, že když je ukryje do cigaret, ty pak chutnají mnohem více svěže.

Tak alespoň praví legenda. Hudges je nejdříve kouřil sám, do obchodů se mentolové cigarety dostaly, až když jejich patent zakoupila tabáková společnost Axton-Fisher. Na trh je uvedla pod názvem „Spudovy mentolové chladivé cigarety“ a rychle se staly populární, v roce 1932 šlo dokonce o pátou nejprodávanější značku cigaret v USA.

Úspěchu si postupně všimly konkurenční firmy a začaly přicházet se svými mentolovými cigaretami. Výrobce Brown & Williamson dokonce mentolky nazvané Kool doporučoval ke zdravotním účelům a uvolnění dýchacího ústrojí. Do roku 1960 bylo v dispozici několik typů mentolových cigaret.

Adiktolog: Zákaz je na místě

To, co lidi lákalo na mentolových cigaretách v dřívějších dobách, vydrželo až do moderní éry. V dnešní době je v Česku většina mentolek „práskacích“, tedy jde o klasické cigarety, které mají ve filtru skrytou kapsli obsahující mentolovou příchuť. Nabízela je prakticky každá větší značka cigaret, protože se to vyplatilo – podle společnosti Imperial Brands je jen Česku pravidelně kupovalo 330 tisíc lidí, častěji ženy.

Zákazníky láká právě svěžest, kterou mentol cigaretám dodá. Nezůstává po nich v ústech tak intenzivní „pachuť“, navíc lidé můžou mít dojem, že kouřem tolik neotravují okolí. Nicméně šlo pouze o zdání, mentolky jsou stále běžné cigarety se všemi negativní efekty.

Jenomže tento klam lákal děti a mladistvé. A je to ten důvod, proč se Evropská unie rozhodla v roce 2014 prodeje mentolových cigaret zakázat. Účinnost tohoto nařízení nabíhá 20.5.2020. „Mentol dělá z kouření zdánlivě příjemnější zážitek, neboť vyvolává chladivý pocit při kontaktu se sliznicemi. Má také mírné anestetické a analgetické účinky. Kouř obsahující mentolovou příchuť je tak pro kuřáka méně dráždivý, proto jej může vdechovat do plic intenzivněji a ve větším množství,“ komentoval oblibu mentolek Adam Kulhánek z Centra pro výzkum a prevenci tabáků Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze.

Podle něj je dobře, že zákaz vchází v platnost. „Regulace tabákových výrobků s charakteristickými příchutěmi je správným krokem, který napomáhá předcházet kouření u dětí a dospívajících, ale také u příležitostných kuřáků,“ dodává Kulhánek. Příležitostní kuřáci jsou podle zahraničních studií další skupinou obyvatel, kteří mentolové cigarety kouřili nejčastěji.

Mentolky se budou pašovat?

Od středy tak budou k dispozici v celé Evropské unii jen základní neochucené cigarety. Ostatní příchuti byly zakázány již v roce 2016, i tehdy se argumentovalo nebezpečností pro děti a příležitostné kuřáky. Jak na to budou lidé reagovat? Dopady zákazu mentolových cigaret zkoumal již dříve americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Ptal se, jak se občané zachovají, až tyto cigarety zmizí z trhu.

Ze studie vyplynulo, že 40 procent kuřáků mentolových cigaret bude naštvaných. Téměř 36 procent se jich pokusí přestat kouřit – tolik je měli v oblibě. Přes 27 procent si je jistých, že budou kouřit méně a 24 procent bude hledat cesty, jak mentolové cigarety přeci jen získat.

To by mohlo nahrávat pašování cigaret ze zahraničí. Cigarety obecně jsou artikl, který se pašuje velmi často a mimo Evropskou unii je jejich prodej stále povolený, tudíž budou existovat místa, kde je získat. Dokonce ani v Česku se výroba mentolek se zákazem nezastaví – Philip Morris pokračuje v Kutné Hoře v jejich výrobě, jen půjdou na cizí trhy.

Před pašováním varoval v lednu pro Blesk i Roman Slavík z Českomoravského sdružení trafikantů. „My jako trafikanti máme z toho prodeje tak dvě nebo tři procenta, ale největší výpadek bude na daních, protože lidé budou pašovat z Ukrajiny nebo Ruska,“ uvedl Slavík.

Do popředí vejdou alternativy k cigaretám

Další možný efekt je přechod na formy zahřívaného tabáku. O tom podle americké studie přemýšlelo 17 procent kuřáků mentolových cigaret, podobně hovoří dubnový průzkum agentury Ipsos pro Philip Morris. Vyzkoušet nové formy kouření je se zákazem odhodláno 27 procent Čechů.

Náplně s mentolovou příchutí jsou u zahřívaného tabáku stále povolené, stejně tak u elektronických cigaret (e-cigarety si jednotlivé země EU regulují samy). Tabákové společnosti jsou na to připraveny. Byť ze zákazu nadšeny nebyly – Polsko, jeden z největších výrobců mentolek, dokonce v roce 2014 rozhodnutí EU napadlo u soudu. Tvrdilo, že mentolové cigarety jsou stejně škodlivé jako ty klasické a navrhovalo, ať se zvýší věková hranice pro jejich prodej a na krabičky přijde větší varování. Neprošlo to, takže zahřívaný tabák a nikotinové výrobky jsou nyní jedinou možností, jak získat mentolovou příchuť.

Philip Morris, který stojí za systémem IQOS, dlouhodobě tvrdí, že budoucnost je bez kouře. „Nejlepším rozhodnutím pro kuřáky je úplně přestat používat tabákové a nikotinové produkty. Pro dospělé, kteří by jinak stejně pokračovali v kouření nebo používání jiných nikotinových produktů, jsou však bezdýmné tabákové produkty lepší alternativou než pokračování v kouření,“ uvádí firma.

Předpokládá se totiž, že alternativy cigaret méně škodí zdraví, nicméně neexistují dostatečně dlouho, aby bylo možné adekvátně posoudit, jak ovlivňují lidský organismus v horizontu desítek let. V současnosti se tak nazývají „potenciálně méně škodlivé“.