Zlé časy pro kuřáky: Cigarety zdražují nejvíc v historii. Za krabičku až 13 korun navíc

České kuřáky čekají zlé časy. Ode dneška stoupne cena za krabičku o 10 korun, u některých až o 13 korun! Za nikotinovou neřest už tak zaplatíme kolem stokoruny. A vypadá to, že další zdražení přijde i následující roky!

Spotřební daň na krabičku cigaret totiž od 1. března skokově vzrostla o 10 až 13 korun. Trafikanti ale musí nejprve vyprodat staré zásoby, takže se dražší krabičky neřesti začnou na pultech objevovat nejdříve v dubnu.

Loni státní rozpočet dostal na tabákové dani 56 miliard korun, po úpravě by ministerstvo rádo získalo až o devět miliard korun ročně více. A zdražování bude pokračovat. Ministerstvo financí totiž počítá s tím, že bude spotřební daň z tabáku zvyšovat až do roku 2023. Podle posledních informací bychom tak za krabičku „hřebíčků do rakve“ měli v následujících letech platit o čtyři až pět korun ročně navíc.

